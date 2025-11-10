影／想脫單看這裡！彰化「3萬解謎．幸福無敵」單身聯誼開放報名

▲彰化市公所加碼將於12月13日再舉辦「3萬解謎．幸福無敵～神威顯赫」單身聯誼活動先造勢。（記者林明佑攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化市公所先前以「實境解謎」形式舉辦未婚聯誼大受歡迎，甚至獲內政部邀請共同辦理活動，吸引眾多單身民眾參與。因應續辦呼聲不斷，市公所宣布將於12月13日加碼舉辦「3萬解謎．幸福無敵～神威顯赫」聯誼活動，開放年滿20至40歲、目前無婚姻狀態者報名，名額共80人，11月11日上午9時起至13日下午4時止受理報名，相關資訊可至市公所網站及市立圖書館臉書專頁查詢。

加碼場訂於12月13日盛大登場，報名時間自11月11日上午9時起至11月13日下午4時止，為期三天。凡年滿20歲至40歲、目前為無婚姻狀態之單身男女皆可報名，男女正取共計80名。詳情與報名資訊請至彰化市公所網站或彰化市立圖書館臉書專頁查詢。

▲彰化市公所舉辦的「實境解謎」形式舉辦的未婚聯誼活動空前轟動林世賢市長宣布12月13日盛大登場。（記者林明佑攝）

市公所於2024年8月，首度以「實境解謎」的創新形式舉辦未婚聯誼活動，男女各錄取60名。活動推出後旋即引爆報名熱潮，男生名額在開放報名後短短3個半小時即額滿；市公所鑒於以往女生報名意願低落，特別延長女性報名時間至第三天，最終竟然吸引了高達158位女性報名參加，也因此獲內政部青睞，特別邀請於今年5月共同辦了一場。

▲彰化市公所加碼將於12月13日再舉辦「3萬解謎．幸福無敵～神威顯赫」單身聯誼活動記者會。（記者林明佑攝）

12月13日加碼舉辦的活動，延續「3萬解謎．幸福無敵」品牌熱潮，依然祭出高額3萬元解謎獎金，並邀請專業團隊打造趣味實境任務，帶領80位單身男女在南瑤宮展開一場結合文化、信仰與浪漫寓意的尋緣之旅。

選擇在南瑤宮舉辦，不僅象徵「神威顯赫」的庇佑，更別具時代意義。南瑤宮是彰化地區信仰中心與縣定古蹟，自2023年啟動百年來最大規模整修工程，進行牌樓、三川殿、正殿、左右護龍、金爐及將軍營修復，預計年底完成第一期工程。市公所特別選擇在此舉辦活動，寓意「修復新生、善緣再啟」，正如廟宇修復重現風華，也期盼單身男女在人生新階段找到屬於自己的幸福歸宿，在媽祖慈光見證下開啟美好姻緣。

活動不僅讓參加者於遊戲中解謎互動，林世賢市長也邀請大家體驗彰化在地風味美食，讓參加者「玩得盡興、吃得開心」。成功配對者除可獲精美禮品外，於116年12月31日前完成結婚者，還可再獲得1萬元商品禮券，作為結婚賀禮！

彰化市長林世賢表示，面對少子化挑戰，彰化市公所不僅積極響應中央政策，更創新策劃多場具在地特色的單身聯誼活動，包括「戀愛 1+1 愛情課堂首發團與2.0」、「古蹟姻緣一線牽、愛戀美食入心間」等，皆廣受好評。「3萬解謎．幸福無敵」系列活動更成為全國聯誼品牌典範，吸引各縣市來取經。林市長誠摯邀請有緣人把握此次機會，一同在「彰化媽」的祝福下，解出屬於自己的幸福緣分。報名網址：https://forms.gle/xB58j2pdNKRx39aK7