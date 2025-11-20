影/愛上「抖音腦公」！台中69歲婦網戀暈船 險被詐12萬元

台中市政府警察局第五分局所屬各派出所配合「全民+1 政府相挺」普發現金政策，積極巡邏各ATM提款機及金融機構，確保民眾財產安全。然而就在普發首日，四平派出所員警巡邏時，成功攔阻一起抖音交友詐騙案件，幫助一名69歲的婦人保住12萬元。

台中市政府警察局第五分局四平派出所員警成功攔阻一起抖音交友詐騙案件。（圖／中天新聞）

69歲王姓婦人向警方表示，日前在抖音平台認識自稱在伊拉克的賀先生後，對方頻頻示好，兩人網路互動後日久生情，賀先生表示要搬回台灣生活，要先將一箱美元寄回台灣請王婦保管，但需先由她匯款代繳稅金12萬2512元。王婦信以為真，在11月17日上午前往郵局準備匯款。

廣告 廣告

四張犁郵局通報疑似有民眾遭詐騙後，正在巡邏ATM提款機的四平派出所副所長蔡柏彥及警員李昇威隨即趕往現場，當員警得知王婦是從「抖音」網路平台上認識對方時大感驚訝，便決定進一步檢查王婦手機通訊紀錄。

當員警得知王婦是從「抖音」網路平台上認識對方時大感驚訝。（圖／中天新聞）

員警在王婦與賀先生的對話紀錄中，發現有不少簡體字與典型話術，立即識破這是「假交友真詐財」。員警以案例向王婦指出整件事不合理之處，王婦聽完後終於醒悟，當場取消匯款並封鎖對方的聯絡資訊，頻頻向警方道謝。

第五分局分局長劉其賢呼籲，網路交友由於資訊不對等，容易暗藏陷阱，民眾務必要謹慎，當對方開口以各種理由要借貸或要求匯款時，千萬不要輕信而貿然轉帳匯款，也不要將帳戶提供給他人使用，以免成為詐騙集團的肥羊，得不償失。

《中天關心您｜詐騙手法日益新，你我務必要小心》

◆反詐騙多方查證專線：165／110

延伸閱讀

提倡「石虎柳丁」理念非在標章！大苑子聲明挨批：太牽強

聽到爆炸聲就聞到濃煙！蘆洲公寓二樓凌晨惡火 樓上住戶驚逃

公審台人被罵爆 義披薩老闆重啟IG遭抓包「道歉全刪」