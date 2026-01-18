影/愛人漸變冰冷！男魂斷「谷關七雄」、妻悲伴屍等救援
昨（17）日台中發生山難，有位男山友與妻子攀登「谷關七雄」之一的波津加山時，突然倒地抽搐，隨即失去呼吸心跳，妻子嚇壞報案並當場施行CPR但仍救不回，悲傷伴屍等待救援，最後跟亡夫一起被帶上直升機送下山。
回顧整起悲劇，昨天上午47歲的死者陳男，帶著妻子行經波津加山的登山步道，經過3至3.2公里處突然倒地抽搐，隨即失去呼吸心跳。妻子見狀立即報案，消防局接獲報案後，立即派遣谷關及和平分隊，共出動3車8人前往救援，並因地勢險峻申請直升機支援，也同時在電話那端指導陳妻對丈夫進行CPR救援。
但無奈生死有命，陳男身體仍逐漸冰冷僵硬，陳妻就這樣看著愛人在眼前斷魂，悲慟不已，在地面搜救人員花了約2小時步行，於下午1點40分許到達陳男所在位置時，他已明顯屍僵死亡。
在同日下午4點23分，直升機完成吊掛作業，將陳男遺體運送至東勢河濱公園，全案後續已交由警方接手處理，確切死因仍有待檢察官、法醫相驗作進一步的調查釐清。
