影》愛兒在校遭割喉亡！父哭吼凶嫌輕判「根本沒道歉」：台灣法律這樣搞

死者家屬聽聞判決後，情緒失控悲吼「給他們機會，誰給我們機會」，崩潰哭著出法庭。（杜宜諳攝）

新北市某國中郭姓少年為替林姓少女出氣，民國112年持刀刺殺同校國中生，一審將郭及林各判9年、8年；二審台灣高等法院今（23日）將郭姓少年改判12年、林姓少女改判11年，可上訴。對於判決結果，死者父親無法接受，在庭後出面受訪時，忍不住激動落情緒，邊哭邊痛斥，自己預期刑度是30年，結果只判11、12年，「根本沒有跟我道歉過，那是法官引導下才跟我道歉，這個才是他們真正的態度」、「你們說這樣子我怎麼可以接受？」

楊爸爸今情緒相當激動、落淚表示，自己預期刑度是30年，結果只判11、12年，「法庭上我不知道能不能講，沒關係少事法要來罰我沒關係啦，他們（郭、林）進去法庭還是大搖大擺地走進來欸，根本沒有跟我道歉過，那是法官引導下才跟我道歉，這個才是他們真正的態度」、「你們說這樣子我怎麼可以接受？」

楊爸爸說，少事法講難聽點只是在保護這些人，被害者通通沒有被保護到。此時，楊媽媽用台語說「別人的小孩死不完」，法官說不行批評，真的不知道怎麼講，「今天我們一個小孩活生生的在學校就這樣子…」；此時她更是一度難過不語，後來續指，還要談什麼修復式司法，「我的孩子命都沒有了，現在給我們談修復式司法，怎麼修復啊？怎麼把我們孩子的生命修復回來？」

楊爸爸後來更激動地說，法院一直在講說希望對郭、林女有教化的可能，說需要再久一點教化時間，「更何況他們的久一點就是12年，過了三分之一刑期，也就是4年提假釋，出來還不到18歲可以繼續殺人？再進去關4年又出來，就因為還不到18歲，出來還可以繼續殺人、可以無窮盡的殺人？法律到底要保障誰？」

後來，楊爸爸激動、邊哭邊指控，「更何況民事庭把家裡的全部資料全部給殺人犯知道，這不是在逼我們嗎？叫我們怎麼辦？叫我們準備去死嗎？」「少事法保護他們，我們什麼都不能看，結果自己的資料對方卻都可以看，這算什麼法律？台灣的法律是這樣子搞的啊？ 」

