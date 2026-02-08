影／愛心年菜暖新春 彰化家扶60週年守護弱勢家庭

▲彰化家扶中心於今日在秀水鄉益源古厝舉辦「新春幸福年菜圍爐」活動。（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化家扶中心於今(8)日在秀水鄉益源古厝舉辦「新春幸福年菜圍爐」活動，彰化縣長王惠美、益源古厝第七代長孫陳邦弘與家扶中心主任王震光等人與會，現場由王縣長頒發感謝狀予善心團體及人士，並發放年菜給扶助家庭。活動現場的貴賓化身為幸福使者，手持象徵祝福的吉祥物，如蘋果（平安順心）、橘子（大吉大利）、柿子花生（好事發生）及長年菜（健康長壽），共同為扶助家庭親子傳遞新春祝福。

彰化家扶主任王震光表示，今年適逢彰化家扶中心在地服務60週年，目前服務1,700多戶家庭。今天在益源古厝舉辦幸福年菜活動，花費280多萬元購買足夠數量的年菜，感謝所有貴賓以及家扶後援團體與企業的大力支持與贊助，順利達成目標。希望透過傳統辦桌的年節禮俗，讓孩子品嘗到幸福滋味的年菜，歡喜開心過好年。

▲彰化縣長王惠美頒贈感謝狀。（圖／彰化縣政府提供）

彰化縣長王惠美表示，年關將近，感謝彰化家扶中心、扶助委員、兒少委員等許多團體，以及企業家與善心人士，大家有錢出錢、有力出力，共同關懷1,700多戶扶助家庭，為3,000多名孩子提供祝福。彰化家扶中心今年成立60週年，家扶在主委及主任的帶領之下，守護無數孩子，讓他們接受良好教育、得到最好照顧。感謝大家樂捐年菜，讓這些受扶助的家庭，能夠品嘗到最讓人溫暖的團圓飯。

▲彰化縣長王惠美感謝彰化家扶中心、扶助委員、兒少委員等許多團體，以及企業家與善心人士，大家有錢出錢、有力出力，共同關懷1,700多戶扶助家庭，為3,000多名孩子提供祝福。（圖／彰化縣政府提供）

現場由家扶兒帶來精彩的醒獅表演，除了舞獅表演外，今年也安排戰鼓演出，孩子們的才藝與自信，點燃全場的熱血與活力。適逢彰化家扶成立60週年，現場特別溫馨準備象徵長壽的壽桃及紅蛋，全體一起高唱台語版生日快樂歌，與所有家扶親子、貴賓們分享這份走過一甲子的喜悅，將這份跨越 60年的關懷力量傳遞給每一個人。

社會處長王蘭心表示，期盼透過此次活動發揮拋磚引玉的效果，號召更多鄉親、團體與企業投入兒少福利服務的行列，讓更多弱勢家庭的孩子都能擁有健康、快樂且充滿希望的童年。縣府也將持續與社會團體攜手合作，為守護弱勢族群與需要幫助的孩子而努力。