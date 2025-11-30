影／愛心義賣跳蚤市場邁入22年 彰化兩大慈善團體攜手拋磚引玉助弱勢

▲社團法人彰化縣彰化市救濟事業協會與彰化縣惠心慈善會共同主辦的「愛心義賣跳蚤市場」在彰化藝術館前廣場熱鬧登場，吸引不少善心人士共同敲響愛心鑼捐款。

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】邁入第22年的「愛心義賣跳蚤市場」於今（30）日在彰化藝術館前廣場熱鬧登場，活動由彰化市救濟事業協會與彰化縣惠心慈善會共同主辦，現場匯聚32家企業與團體，義賣商品種類豐富多元，從二手好物到全新商品應有盡有，吸引大批民眾前來挑選，除了享受實惠購物樂趣，民眾更能藉此行動支持公益，把每一次購物化作對弱勢族群的關懷，讓善心轉化為實際溫暖，為社會注入滿滿正能量。

社團法人彰化縣彰化市救濟事業協會理事長賴東明表示，愛心義賣跳蚤市場活動緣起於22年前，由翁敏禎女士獨自發起跳蚤市場義賣，秉持「有願就有力」的信念，每年號召更多善心企業與志工加入，從一個人的力量擴大成一個群體的行動，義賣所得及捐款將全數用於偏遠急難救助、彰化市低收入冬令救濟及獨居老人圍爐餐會等公益用途，盼在景氣低迷下仍能照顧更多角落中的弱勢族群。

賴東明說，愛心義賣跳蚤市場活動，與一般二手市集不同，活動集結許多企業提供全新優質商品，以低於市價的方式義賣，既能「撿便宜」又能「做愛心」，讓一件商品、一次捐款，都可能成為改變一個家庭困境的力量。

賴東明強調，彰化市救濟事業協會成立至今也已有74年，歷史悠久，持續秉持初衷為地方弱勢服務，包括核發200戶低收入戶救濟金、補助彰化地區14校、共170位清寒學子助學金，盼讓孩子在困境中仍能安心學習。而年底將至，許多弱勢家庭正面臨生活壓力，期待社會大眾在這場年度公益市集伸出援手，以小額愛心匯聚大能量，共同為弱勢族群打造一個溫暖的歲末。



彰化縣惠心慈善會理事長楊曜聰表示，今天由惠心慈善會與彰化市救濟事業協會共同在彰化藝文館前舉辦跳蚤市場活動，非常感謝彰化青年文教活動推廣協會及彰化縣教育基金會一同協辦，活動期間也安排參訪紅毛井、乙未戰爭相關史蹟以及銀橋飛瀑等八卦山周邊景點，讓孩子們能夠實地走訪、打卡，並更深入了解八卦山的風景與歷史，認識先人如何篳路藍縷地開墾與守護家園。

楊曜聰說，彰化縣惠心慈善會也長期投入急難救助、單親及弱勢家庭關懷、獨居老人圍爐宴等服務，盼藉由此次義賣，引動更多民眾加入行善行列，也希望藉由今日活動，大家能夠「有錢出錢、有力出力」，一起協助弱勢族群，讓他們過一個溫暖快樂的好年。同時也在此呼籲民眾踴躍加入惠心慈善會，讓社會更加祥和。最後，感謝所有義工夥伴的投入與協助，使今天的活動得以圓滿成功。謝謝大家的參與。