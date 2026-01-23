影/愛犬因西班牙高鐵事故失蹤！4天後終尋回 主人緊抱向大眾道謝

西班牙高鐵事故造成43死的慘劇，全國降半旗哀悼三日。就在舉國都被哀傷的氣氛包圍時，一則好消息傳來。搜救人員終於找到一隻在事故中失蹤的狗狗博羅（Boro），牠的主人緊緊抱著牠，向所有幫忙尋找的人道謝。

本月18日，西班牙南部安達盧西亞地區有2列高鐵不明原因在軌道上相撞，造成43死百餘人受傷。當天，26歲的加西亞和她懷孕的妹妹帶著博羅搭上出事的高鐵，準備從西班牙南部的家鄉馬拉加前往首都馬德里。意外發生後，救援人員將加西亞和她的妹妹從傾斜的車廂中救出。就在那時，她短暫地看到了博羅，接著牠就跑掉了。

受了傷的加西亞傷心欲絕地請求大眾幫忙尋找博羅，「請大家幫忙，如果可以的話，請幫忙尋找牠。我們只是帶著小狗度過了一個美好的周末，牠也是我們的家人。」

連日來，熱心的民眾在網上積極幫忙尋找博羅，並轉發加西亞接受當地媒體採訪的影片，以擴大事件熱度。博羅是一隻中等體型的黑色小狗，有著白色的眉毛，牠的照片和加西亞及其家人的電話號碼一起迅速傳播開來。西班牙的電視台和報紙也對搜尋行動進行了報導。

加西亞發出尋狗啟事，請求民眾幫忙尋找博羅。（圖／美聯社）

終於好消息在22日傳來，西班牙南部的森林消防員找到了博羅，將牠帶回加西亞的身邊。

她坐在車裡接受了記者的採訪，加西亞臉上雖然還有瘀青，但掛著大大的笑容，她緊緊地抱著博羅表示，「非常感謝所有西班牙人民和所有參與救援的人，這給了我巨大的希望，我們成功了！現在我們找回牠了，牠將永遠陪伴著我們。我們可以回家了！」

