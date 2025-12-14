影／愛的總動員暖二林 喜樂攜手社區歡慶聖誕佳節

▲喜樂萬合院區師生~一甲子的足跡:愛與希望。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為迎接一年一度的聖誕佳節，13日喜樂於二林圖書館演藝廳熱鬧舉行「愛的總動員」社區聖誕慶祝會，現場湧入超過800位社區居民與貴賓共同歡慶。今年活動由瑪喜樂社福基金會、喜樂保育院主辦，偕同3個合辦單位及16個贊助單位熱情支持，傳遞滿滿的聖誕祝福，將福音與喜悅帶入社區，分享溫暖的聖誕好消息。

晚會由Joyce樂團與竹塘教會帶來的聖誕音樂劇「來來聖誕節」揭開序幕，以「搖搖聖誕鈴」為音樂主題，透過活潑的帶動唱，生動傳遞耶穌降生的故事。今年適逢喜樂60週年，萬合院區師生特別演出舞蹈「一甲子的足跡：愛與希望」，回顧喜樂六十年陪伴身心障礙者走過的生命歷程；喜樂志工隊也帶來感人戲劇《喜樂阿嬤》，重現瑪喜樂女士與小兒麻痺孩子之間溫暖動人的互動。隨後，原斗教會主日學、二林伯特利團契、二林基督教醫院、香田國小、中正國小、二林區婦女組、二林靈糧教會等團體輪番上台，帶來詩歌、舞蹈與音樂演出，節目精彩豐富。

喜樂保育院董事長莊孝盛董事長致詞，他表示：「首先感謝二林在地鄉親陪伴喜樂走過60個年頭，你們就像好厝邊一樣，見證喜樂的成長與進步。而聖誕節是一個有愛有盼望的節日，期待透過今天活動，不僅凝聚彼此的情感，也藉此表達感謝、分享祝福，願每位朋友都能聖誕快樂，健康恩賜」。

彰化縣政府社會處陳奎林科長表示：「縣府持續致力弱勢照顧，而喜樂體系長期深耕地方，是社會安全網的重要夥伴。感謝二林地區的教會、學校與社福機構攜手合作，共同打造更友善、有愛的彰化。同時也藉此歲末時節，祝福在座每一位都能平安喜樂，迎接一個溫馨、充滿盼望的聖誕佳節，聖誕快樂！」

活動尾聲由李聖樺牧師帶領禱告，最後由二林教會婦女組及喜樂智青們一同贈送每位參加者白蘭氏雞精及小餅乾，為這場溫馨的聖誕慶祝會畫下圓滿句點。