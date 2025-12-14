（影）「愛ài高雄」城市形象短片完整版上線 探索高雄的無限可能

[Newtalk新聞] 高雄市政府新聞局今年推出城市形象短片，以「愛ài高雄」為主題，透過獨特且富有故事性的敘事方式，從一位「神秘外來者」入住高雄、展開城市探索旅程的視角出發。短片以「Check in」高雄作為開場，主角初登場於高雄流行音樂中心，面對這座城市充滿未知與好奇，隨著故事推進，神秘外來者轉換不同角色融入在地生活，勇於嘗試、探索城市樣貌，接觸傳統文化與現代科技，感受港都新舊共融的人文底蘊。





短片中將主角設定為AI人，透過與高雄的人、事、物互動所激盪出的火花，展現城市多元面貌。主角走訪六合夜市、淨零學院、武廟市場、蚵仔寮漁港、駁二藝術特區及美濃等城市景點，也體驗搭乘高雄輕軌、公車等大眾運輸，從陌生到熟悉，透過不同視角，隨著故事進展逐步認識這座充滿無限驚喜與變化的城市，感受港都的生命力，也看見高雄真摯的笑容與熱情。





新聞局長項賓和表示，「AI」的概念也延伸出台語發音「ài」，同時具有「愛」的意涵。短片中透過夜間燈光點亮高雄車站、蓮池潭龍虎塔、大港橋及亞洲新灣區等代表性地標，呼應短片主軸「愛ài智慧、愛ài國際、愛ài成長、愛ài啟發、愛ài無限驚喜、愛ài高雄」，呈現高雄城市發展的核心精神。無論在城市建設、科技發展、旅遊觀光或演唱會經濟等面向，都展現令人耳目一新的前進軌跡。





高雄是一座適合生活、追逐夢想、充滿期待的城市，正以獨特的城市風貌與無限可能，向世界展現多元城市魅力，市府也誠摯邀請各界走進高雄、探索高雄，享受每一個精彩時刻，共同見證港都持續成長與轉變。

