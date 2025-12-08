影/慎入！板橋定食8猛烈氣爆！巨量雜物飛砸 女倒地濺血

新北板橋府中商圈「定食8」、「爭鮮」今（8日）發生氣爆，釀成5人送醫，整個路口當下宛如戰場，無數建材、零件跟碎片布滿地上。有民眾拍到慘遭砸倒、滿臉是血的女路人，瞬間倒地的驚悚一刻也曝光。

女路人路過慘遭巨量飛出的雜物砸倒在地的一瞬間。（圖／翻攝畫面）

從近距離的監視器畫面可看出，該名白衣女子本來開心地跟男女友人邊走邊聊，經過「定食8」所在地點的路口，2秒不到慘遭爆炸飛噴出來的窗框、建材零件等雜物品波及，當場倒地不起滿臉鮮血，突如其來的震撼畫面，也讓友人們一時冷住反應不過來，幾秒後才回神，趕緊上前蹲下關心。該名女子被就地急救的慘況，也被民眾拍下po到「我是板橋人」臉書社團上。

女路人路過慘遭巨量飛出的雜物砸倒在地，友人趕緊上前關心。（圖／翻攝畫面）

所幸整起爆炸5名傷者中，1人表示不需就醫，另4人被送醫後也在今天上午陸續出院，新北市消防局調查出，氣爆發生主要部份是「爭鮮」、「定食8」2店共用的廚房，爆炸點疑似是員工休息室，樓梯間有發現4個瓦斯鋼瓶，但該樓層並未裝設天然氣管線，且昨晚9點半便已打烊，員工在10點就已全部離開，到凌晨0點50分事發之間足足有2小時多的時間差，設備也都關機，現場也都無員工，為何還會爆炸，目前警方跟消防局正全力調查中。

爆炸前一刻，這位女路人還跟朋友有說有笑。（圖／翻攝畫面）

接著就是警消緊急就地搶救的畫面。（圖/翻攝「我是板橋人」臉書社團）

氣爆現場的慘狀。（圖／警方提供）

事發現場慘狀。（圖/翻攝「我是板橋人」臉書社團）

新北消防局長陳崇岳說明狀況 。（圖／新北市消防局提供）

