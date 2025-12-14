影/慘了！陸童趴玻璃櫃「哈氣擦拭」讓母拍照 弄倒百萬黃金鳳冠

一頂價值不菲、重達2公斤的黃金鳳冠，近日大陸北京市一家美術館展覽，卻遭一名男童不慎撞倒毀損，影片曝光引發網友熱議。

一名男童不慎把黃金鳳冠碰倒。（圖／翻攝新浪微博）

綜合陸媒報導，這頂黃金鳳冠是網紅張凱毅與丈夫張煜東，歷時3個月手工打造，內含4克拉鑽石，價值超130萬人民幣（約577萬台幣），稱作品「象徵兩人愛情」。

豈料這頂鳳冠在北京一處美術館免費展覽時，卻不慎遭到破壞。根據監視器畫面顯示，當時一名男童見媽媽拿出手機拍照，於是趴在玻璃展示櫃前「哈氣」，再試圖用手擦乾淨，豈料玻璃櫃突然翻倒，連帶鳳冠也跟著掉落。

事發後男童媽媽當場嚇呆，男童也自知闖禍，不知所措，但兩人並未擅自離去，而是留在現場協助善後。這起事件在網路引發熱議，有網友認為，男童並非故意破壞，認為展覽方對貴重展品的固定措施不足，但也有人認為，「家長應教育孩子，不要走到哪裡都喜歡亂碰東西。」

法界人士認為，類似貴重展品毀損事件，責任可能涉及監管方、家長以及監護人，但具體賠償需依責任分配及合約規定。張煜東夫婦則並未第一時間提出索賠，但強調其情感價值「非金錢可衡量」。

