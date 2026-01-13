影/慘烈！高雄「BMW違規撞爛機車」騎士慘死

救不回來！高雄市仁武區昨（12日）晚間發生慘劇，有輛BMW休旅車疑似搶快左轉跟機車相撞，騎士噴飛重摔倒地，昏迷不醒失去生命跡象，緊急送醫搶救後仍宣告不治。

車禍現場。（圖／中天新聞）

據仁武分局的調查，事發時間是昨晚8點左右，地點是八德南路跟松藝路交叉口，肇事的26歲郭男開著BMW休旅車，沿著鳥松區文前路南往北行駛，沒等左轉綠燈亮就搶快左轉松藝路，當下一位騎著機車，沿著八德南路北往南直行的普重25歲莊姓男子閃避不及，因此撞上去當場噴飛重摔倒地。

車禍現場。（圖／中天新聞）

警消獲報趕抵救人，檢傷發現莊男當下已經沒有呼吸心跳，緊急送醫搶救後仍宣告不治，警方持續釐清詳細肇事原因中，經檢測郭男沒有酒駕，但初判車禍起因是他沒有照號誌指示行駛，已對他開出罰單，涉犯的法條是《道路交通管理處罰條例》第48條規定，可處600元以上、1800元以下罰鍰，全案目前依過失致死罪方向偵辦。

車禍現場。（圖／中天新聞）

