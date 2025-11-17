影／慘遭F4「除名」朱孝天首露面 開唱突淚崩畫面曝光！
[FTNN新聞網]影音中心／朱瑪琳
男星朱孝天15日在中國廣東陽江市體育館舉辦個人巡演「啟點的起點」，未料在翻唱齊秦經典歌曲《大約在冬季》時情緒突然潰堤，唱到一半哽咽落淚，甚至在間奏時拿起毛巾擦拭臉上的淚水，這是朱孝天被爆將不參加F4的巡演消息後，首度公開演出，突然哭出來的畫面令台下粉絲心疼不已，現場氛圍瞬間變得格外沈重又心酸，演唱會結束後朱孝天在社群平台貼出多張當天演出的照片，僅以一句「難忘的一夜」作為總結。
更多FTNN新聞網報導
影／南珉貞朝聖SJ演唱會仍心繫富邦悍將 拋寶藍色彩帶：為明年先提前練習一下
影／蔡瑞雪火辣熱舞影片曝！幕後花絮笑翻網友
影／館長遭爆「要員工睡館嫂」陷爭議 黃國昌自稱外人：不適合多做評論
其他人也在看
新婚尪遭妻抓姦！用「LINE隱藏功能約戰」破解方式曝
生活中心／于士宸報導婚姻關係中外遇糾紛時有所聞，許多人為了掩飾偷情軌跡，不惜將聊天紀錄層層加密、藏得滴水不漏，生怕一個不小心就讓伴侶看出端倪。不過，近日一名網友在Dcard上發文透露，自己與老公交往七年、結婚僅3個月，本以為生活正步上正軌，卻在一次偶然的機會中，發現對方的LINE竟藏有「1隱藏功能」。她好奇點開後，迎面而來的竟是一連串露骨的曖昧對話與約炮訊息，內容不堪入目，瞬間擊垮她對婚姻的信任，原PO忍不住情緒崩潰，無助之下在論壇發文求助。民視 ・ 6 小時前
遭「除名」F4 巡演！朱孝天個唱《大約在冬季》哽咽落淚
F4今年在五月天大巨蛋演唱會擔任嘉賓，久違多年再度合體，掀起歌迷回憶殺，原本即將再度重返歌壇，沒想到籌畫過程中，朱孝天頻頻在直播中暴雷，遭唱片公司除名，最終將以三缺一形式亮相，他昨(15日)舉辦個人演唱會時，唱到齊秦成名曲《大約在冬季》，竟然唱到哽咽落淚。中時新聞網 ・ 1 天前
藍白領袖將聚首！ 黃國昌：全程公開 藍營：細節適時公布
2026選戰各方陣營積極布局，藍白是否整合也備受關注。民眾黨主席黃國昌今(16)日證實，下週將與國民黨主席鄭麗文會面，而且將全程公開。不過就有民眾黨內人士指出，國民黨地方勢力龐大，恐怕與民眾黨合作意願...華視 ・ 22 小時前
被爆「除名」F4 巡演首露面 朱孝天唱齊秦名曲哭了
朱孝天前陣子剛被爆出，將從F4巡演中「除名」，引起網友熱烈討論，事件爆出後，昨（15日）他首度公開露面，以個人身分舉辦演唱會，不過在唱到前輩齊秦的名曲《大約在冬季》時，不知什麼原因竟然唱到哽咽落淚，還趁著間奏拿起毛巾擦臉拭淚。F4今年兩度在五月天演唱會上合體，《流星雨》勾起《流星花園》粉絲無限懷念，自由時報 ・ 1 天前
八木勇征驚喜清唱「從從容容遊刃有餘」 許願下次帶成員吃臭豆腐
日本人氣男星、FANTASTICS成員八木勇征睽違一年再度現身台北，16日晚間在Legacy TERA舉辦「Cross O’ver」亞洲巡迴見面會台北站，除了抵達當晚就先到夜市吃一輪之外，見面會更是誠意大爆發，還意外清唱一段「從從容容遊刃有餘」，讓現場粉絲一陣爆笑。鏡新聞 ・ 6 小時前
《星廚之戰》180分鐘團體挑戰賽登場！胡宇威被情勒逼出精神分裂
台灣首創料理組隊競賽實境節目《星廚之戰》由金鐘影后鍾欣凌主持，經一連串激烈廝殺的比賽環節，目前晉級了九位頂尖菁英名廚Jessica林佳蓉、余鑫源、施捷夫、Will高郁晧、張楷奕、陳佑昇、陳思凱、陳勇孝...華視 ・ 6 小時前
八木勇征為健身增重8公斤 自豪背部肌「看了都會想要抱」
日本男星八木勇征今（16日）二度在台舉辦見面會，昨一抵台就收到粉絲熱烈歡迎對他喊「歡迎回來」，讓他感動直呼：「台灣就像我的第二個家鄉。」鏡新聞 ・ 1 天前
放浪兄弟睽違3年巨蛋巡演開跑 AKIRA追問AI：EXILE厲害嗎？
日本天團「EXILE 放浪兄弟」於11月15日（六）在福岡PayPay巨蛋正式展開睽違近三年的巨蛋巡演《THE REASON》，首場吸引約3萬名粉絲到場。這是他們第八次舉辦巨蛋巡演，也是自2022年《POWER OF WISH》以來首次以完全體陣容回歸，其中主唱ATSUSHI歷經病痛療養於今年春天回歸，與TAKAHIRO再度以雙主唱姿態登場，讓粉絲激動不已。中天新聞網 ・ 6 小時前
金鐘影帝、金曲才子、六龜女兒助陣，高雄跨年卡司加碼
高雄市政府宣布，2026雄嗨趴高雄夢時代跨年晚會卡司加碼，包括金鐘影帝鳳小岳領軍新團「鳳小岳&壓克力柿子」，以及首度參與高雄跨年的金曲饒舌才子熊仔及金曲客語歌手邱淑蟬，三組實力派歌手將用音樂點燃高雄夢時代跨年舞臺。市長陳其邁表示，高雄是一座用音樂敘事的城市，今年高雄跨年特別邀請3組金鐘、金曲級卡司，自由時報 ・ 6 小時前
台灣骨髓移植先驅「陳耀昌病逝」享壽76歲 醫學界文壇齊悼
對於陳耀昌病逝一事，台大醫院回應表示，因涉及病人隱私，無法對外證實相關訊息，一切以家屬說法為主。陳耀昌醫師長年投入血液腫瘤與移植醫療服務，任職台大醫院血液腫瘤科逾三十年，1983年完成台灣首例骨髓移植，奠定我國骨髓移植醫療基礎。1990年代初期，他數度前往越南協...CTWANT ・ 6 小時前
謝侑芯遭「假閨蜜」榨乾流量！雪碧、謝薇安開嗆「某些破女」怒揭真相
「護理系女神」謝侑芯於昨（16日）在馬來西亞火化，父母隔空透過視訊送別女兒最後一程，場面令人鼻酸。然而在悲痛告別之際，好友雪碧與謝薇安忍不住出面開嗆，怒指某些網紅「明明生前靠侑芯賺曝光，死後卻裝作不認識」，氣得直呼：「吃人夠夠！」三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
友邦吐瓦魯總理任內第3度訪台 首度來台國是訪問
我國友邦吐瓦魯總理戴斐立（Hon. Feleti Teo）應我國政府邀請，今（17）日至22日率團來台國是訪問。外交部說明，這是戴斐立任內第3度訪台，在台期間將會晤總統賴清德、外長林佳龍，並參訪我國風景名勝。外交部說明，訪團成員包括吐國傳統社群領袖尼烏陶島（Niutao）斐洛沙（Hon. Tuito自由時報 ・ 6 小時前
BL鮮肉變菜鳥警「上路秒露餡」 追捕嫌犯竟問：哪個是煞車？
游書庭外型帥氣、身材精壯，因主演 BL 短劇《一拍即合》吸粉無數。近日他參與電影《解碼 Ten Chances》，飾演充滿正義感的菜鳥警察，還有多場山路追逐戲。不過他笑說太久沒開車，拍攝前還得先確認煞車與油門位置，讓導演和劇組都替他捏一把冷汗。自由時報 ・ 6 小時前
人呢？「賭輸發雞排」PO文者未現身 民眾遭放鳥超失望
一名自稱是台大大氣系學生的網友，日前發出「祭品文」，預測鳳凰颱風颱風假失準，稱會在今（16）日中午12點，在台大傅鐘前，發放300份雞排跟100份珍奶，一早校園內就出現大批排隊人潮，不過大家等到中午1台視新聞網 ・ 1 天前
謝侑芯火化日黃明志發布「全黑畫面」 網友反應兩極
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導台灣網紅謝侑芯赴馬來西亞工作，不幸於10月22日在馬來西亞吉龍坡高級飯店驟逝。經檢查後，昨（16）日遺體完成火化，骨...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
觀霧新年特典 「新年數鳥嘉年華」賞鳥正夯
冬日的觀霧，雲霧飄渺、林梢通透，正是觀察冬候鳥的絕佳時節。為推動臺灣冬季鳥類長期監測、提升民眾自然觀察力與生態保育意識，農業部林業及自然保育署新竹分署推出2026年元旦特別企劃《觀霧新年數鳥嘉年華》，邀請全民於115年1月1日至2日走入雲霧森林，化身「鳥鄉民」，一同響應全臺性的冬季公民科學賞鳥行動。「台灣新年數鳥嘉年華」（Taiwan New Year Bird Count, NYBC Taiwan）自2014年由全臺各地鳥會與特有生物研究保育中心等單位共同推動，透過固定樣區與年度累積資料，掌握冬季鳥類族群量與變化趨勢，建立更完整的鳥類保育資料庫，對理解遷徙現象具有重要意義。位處中海拔山區鞍部地形的觀霧國家森林遊樂區，是許多遷徙鳥類的重要度冬地與中繼站，每逢秋冬，山雀科成員、鶇科成員等冬候鳥紛紛現身林間，構成觀霧冬季特有的生態樂章，豐富鳥況令人期待。本次活動將由森之形自然教育團隊共同創辦人陳柏璋擔任「鳥老大」，並由資深賞鳥人王正安協力帶隊，引領參與者透過專業方法調查鳥種及族群量，在山林中收集第一手的生態資料，親身體驗公民科學的樂趣與價值。《觀霧新年數鳥嘉年華》將自12月1日（一）上午8台灣好新聞 ・ 6 小時前
影/八木勇征台北後台吃麵線：心都暖了 突清唱「從從容容」笑翻全場
日本人氣男星、FANTASTICS成員八木勇征睽違一年再度來到台北，於11月16日晚間在Legacy TERA舉辦《Cross O’ver》亞洲巡迴見面會台北站。當晚他不僅展現滿滿誠意，還意外清唱一段「從從容容，遊刃有餘」，標準發音引發現場粉絲一陣爆笑。中天新聞網 ・ 45 分鐘前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前