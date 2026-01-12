影/慘！宜蘭田間轎車對撞機車 騎士「後空翻」再撞反光鏡
瞬間撞擊力道強大！宜蘭縣冬山鄉昨（11日）發生嚴重車禍，一輛轎車經過路口時疑似沒有減速，高速攔腰撞上一輛機車，騎士被撞飛時還飛撞路口反光鏡，轎車則是衝到水溝裡。
轄區警方羅東分局指出，事發地點在冬山鄉幸福五路與武罕一路交叉口，時間是昨天上午9點43分左右，當時獲報該處有車禍，立即派員警趕去，抵達後經了解得知，肇事者25歲賴姓男子，當時開著車，沿著武罕一路由砂港方向往冬山河方向直行，與騎機車沿幸福五路由冬山方向往羅東方向直行的39歲賴姓男子相撞，雙方駕駛經檢測皆無酒精反應。
事發瞬間的監視器畫面也曝光，只見開車的賴男幾乎沒有減速，重重攔腰撞上騎機車的賴男，賴姓騎士當場噴飛，飛撞反光鏡後重摔在地，駕駛賴男則是整輛車繼續往前衝到水溝裡卡住。
羅東分局警方表示，詳細肇事原因待釐清中，警方呼籲駕駛人應遵守標誌、號誌、標線行駛，行經設有閃光號誌路口時，「閃光紅燈」應停車再開、「閃光黃燈」應減速接近，切勿搶快違規駕駛，並應隨時注意車前狀況，本分局亦將加強執法以確保用路人車之安全。
