影/慟！桃園義交路口執勤「慘遭大車輾」 斷魂瞬間直擊

桃園市龜山區昨（9日）發生死亡事故，有位認真執勤的義交，慘遭一輛砂石車當場倒車輾成重傷昏迷不醒，緊急送醫搶救仍是回天乏術，出事瞬間的監視器畫面也出爐。

車禍現場。 （圖／警方提供）

據龜山分局的調查，事發地點在興達路跟興富路交叉口，肇事的30歲顏姓男子，昨天上午10點50分，駕駛砂石車至龜山區興達路建築工地準備載貨，在興達路與興富路口倒車時，不慎撞倒輾過在路口執行交通疏導的67歲林姓男義交，顏男發現肇事後立即報警處理。

出事瞬間。（圖／警方提供）

事發瞬間的監視器畫面也曝光，只見顏男持續在現場倒車要離開工地，林男則在路口指揮交通，但稍後卻整輛車直接往林男方向開，疑似視線死角才釀成這起慘劇。

肇事的大車。 （圖／警方提供）

警消趕到現場將傷者緊急送往聖保祿醫院搶救仍宣告傷重不治，顏男酒測值為0，全案依過失傷害致死罪偵辦，並報請檢察官、法醫相驗釐清死因，警方表示目前正協助死者家屬，申請「桃園市義勇人員福利互助」的補助，根據該補助規定第十七點第一項，可給付新台幣4萬元，桃園市警局也有幫每位義勇交通警察投保意外險，理賠金額約50萬元起至250萬元之間，實際核發下來的金額以保險公司核定為準

