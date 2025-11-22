影/慶祝活動傳槍響民眾尖叫逃命 美聖誕點燈儀式4人受傷

美國北卡羅萊納州驚傳槍擊事件！當地時間21日晚間，在康科德市（）舉行的聖誕樹點燈儀式上傳出槍響，共有4人中彈受傷，其中3人傷勢嚴重。

美國北卡羅萊納州一場聖誕點燈活動上傳出槍響，共4人中彈受傷。（示意圖／PIXABAY）

綜合美媒報導，目前警方正積極調查這起槍擊事件的起因。康科德市政府表示，執法人員正在檢視事發當時的錄影畫面，並與現場目擊者進行交談，以釐清事件經過。當局也呼籲任何擁有相關影片或照片的民眾能夠主動與警方聯繫，協助調查。根據康科德市政府發布的聲明，在這起槍擊事件中，有4人中彈送醫，其中3名傷者情況危急，另1人情況穩定。

廣告 廣告

網路上流傳的影片和照片顯示，槍擊發生後現場一片混亂，大批民眾紛紛逃離現場，街道兩旁停滿了緊急救援車輛。截至目前，尚不清楚警方是否已鎖定嫌疑人或確認犯案動機。

據康科德市官方網站介紹，聖誕樹點燈儀式是當地傳統活動，今年已是第28屆，原本規劃有聖誕老公公和聖誕老婆婆到場，還有餐車、電影放映以及煙火表演等節目，原本應是充滿歡樂的節慶活動。

北卡羅萊納州眾議員馬克哈里斯（Mark Harris）在社群平台X上發文表示：「我們正在為我們勇敢的執法人員、急救人員以及現場所有人的安全祈禱。」

延伸閱讀

從北海道到沖繩！陸媒：中日航線有12條已「完全停擺」

高市早苗民調破七成 網友質疑：日本那麼多人想要戰爭？

李在明G20峰會與中日領袖分別會晤 冀早日與習近平在京會面