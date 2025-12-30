影/懷疑被偷拍！高雄捷運婦狂喊「列車不准開」被請下車

高雄捷運29日發生乘客失控事件，一名婦人當天下午在車廂內，因懷疑被偷拍，突然情緒失控瘋狂咆哮，甚至按鈴要叫警察，不准列車繼續開。捷運警察獲報後，迅速到場處理，後續先請該名女子下車，並陪同其搭乘列車至高雄車站出站。

婦人在車廂內，突然情緒失控瘋狂咆哮。（圖／警方提供）

一名網友在Threads PO出畫面，從影片中可見該名婦人身穿紅色大衣，手拖著大行李箱，不斷失控咆哮「這輩子活到43歲，沒侵犯過任何人隱私人權，也沒在背後動手腳過」，整段過程全被一旁乘客拍下。

廣告 廣告

影片引發網友熱議，有人透露，該名婦人不是第一次這樣，之前也曾看過她在火車上發作，疑似有躁鬱症，最好不要跟她對到眼還是對到話，不然就會被纏上。

捷運警察隊於12月29日14時36分許，接獲捷運公司通報，R12後驛站有民眾於列車上使用對講機請求協助。當時巡邏警組即在後驛站執行勤務，接獲通報後迅速到場處理。警組到場時，捷運站長已先行在場了解狀況。

員警到場處理狀況。（圖／警方提供）

經綜合評估該名女性旅客情緒狀態及列車營運安全，警方與站方隨即判斷，先行請該名女子下車處置，以維護其他旅客乘車秩序與安全。

後續經警方關懷了解，該名旅客並未提出報案或醫療需求，警方亦已告知相關權利，並陪同其搭乘列車至高雄車站出站，全程平順。捷運警察隊將持續與捷運公司密切合作，第一時間妥適處理各類突發狀況，確保大眾運輸安全與秩序。

《中天關心您｜拒絕性騷擾及性暴力，尊重身體自主權，請勇敢說不》

◆保護專線：113／110

◆婦女救援基金會：02-2555-8595

◆現代婦女基金會性暴力防治組：02-7728-5098

延伸閱讀

25億補償費無人領 新北地政局推查詢平台找回

曹西平乾兒子身分曝 暖心陪伴感嘆：「比親兄弟還要親」

粉專嗆民進黨靠「抗中保台」執政 卻讓台灣面臨封鎖危機