影／成龍公開認錯！認把兒子罵跑 房祖名連1年1通電話都不打了

港星成龍日前出席電影《過家家》宣傳活動時，自曝過去對兒子房祖名的嚴厲態度，坦言「以前一見到他就罵，上電視也罵，一句好話都沒有」，導致父子關係一度降到冰點。成龍透露，房祖名原本一年還會打一次電話給他，卻總是被自己罵回去。成龍也回憶，過去房祖名曾在他生日時打電話祝賀，沒想到他卻當場破口大罵：「不要在我生日打電話來，平常打電話來知道嗎？」隨即掛斷電話，當時還覺得自己「很帥」。然而自那次之後，他便再也沒有接到兒子打來的電話。

成龍出席電影《過家家》宣傳活動。（圖／抖音：雛菊卡卡）

