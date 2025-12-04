影/我太太在裡面！宏福苑大火《路透》照片撼全球 老翁悲憶經過

香港宏福苑大火造成至少156人罹難、30人失蹤，成為香港自1948年以來最嚴重火災，其中一張老翁痛喊「我太太還在裡面」的照片，成為這場災難象徵。他接受外媒專訪，悲痛描述當天事發經過，並透露妻子至今尚未尋獲。

宏福苑大火已奪走逾百性命。（圖／美聯社）

《路透社》報導，現年71歲的黃姓老翁表示，平日他與妻子輪流去學校接孫女，當天輪到他，在他出發不久，發現社區一棟大樓失火。等他匆忙返家，赫然發現他與妻子所住大樓的中層，竟竄出熊熊火焰，「我一看到火，就知道不對勁，」很快熊熊火焰吞噬他與妻子居住的樓層。

廣告 廣告

他見狀情緒崩潰，指著猛烈燃燒的住宅大樓大喊「我太太在裡面！」這一幕被《路透社》攝影記者蕭永盛（Tyrone Siu）拍下，迅速在全球傳播。蕭永盛形容，「那是一張不需要語言就能讓人明白的照片。無論你來自哪裡，都能感受到他的無助與痛苦。」

1週後，黃翁的妻子依然下落不明，列在失蹤者名單之中，黃翁的兒子透露，他父親曾是一名建築工頭，一度很擔心塑膠綠網、保麗龍隔熱板很危險，「他曾把家裡窗邊的保麗龍拆掉，換成阻燃的塑膠膜，還會定時往外面的綠網噴水降溫。」然而，面對快速蔓延的烈焰，「即便他知道那些風險，不管他做了什麼，最終還是無法改變結果。」

黃翁兒子說，火災發生後，母親曾打給父親短暫通話約1分鐘，之後就失聯。大火開始延燒後，黃翁久久不願離開，一度虛脫倒地，後來警員搬來藍色膠凳讓他坐下，他望著被烈火吞噬的家，喃喃自語，「我會去找妳的。」

延伸閱讀

MLB/大谷翔平霸榜！Spotify最常被提及 獲封「最重要人物」

MLB/道奇羅哈斯回歸！1年1.7億元續約 再與大谷翔平打拚

MLB/不愧是電玩狂！道奇強投房間曝光 粉絲驚嘆超專業