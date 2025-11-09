影／「我愛我的老樣子」高齡穿搭動態走秀 長者展現自信與活力

▲彰化縣政府今日上午在亞太鹿港渡假村舉辦「我愛我的老樣子」高齡穿搭動態走秀，由縣長王惠美陪同長者一同參與。（記者林明佑攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣政府自114年7月起舉辦一系列重陽敬老活動以增進長者社會參與，今(9)日上午在亞太鹿港渡假村舉辦「我愛我的老樣子」高齡穿搭動態走秀，由縣長王惠美陪同長者一同參與，王惠美表示，感謝弘道老人福利基金會彰化服務處長周雨潔共同籌辦，也感謝年輕服飾品牌QUEEN SHOP董事長游鎮光今年再提供68套新潮服飾，連續6年熱情贊助價值百萬元的服飾及配件，本次活動邀請縣內各鄉鎮市社區照顧關懷據點的長者參與，期許讓長者們透過不同主題穿搭，在平常生活中也能展現自信與活力。

廣告 廣告

王惠美表示，感謝QUEEN SHOP多年以來對「我愛我的老樣子」的支持，讓長輩能夠穿上年輕且時尚的衣服，心情愉快地參加走秀，展現截然不同的活力。這次高齡走秀有兩位最高齡的長者，是來自大村鄉茄苳社區的86歲林千惠阿嬤及黃玉仔阿嬤，在舞台上展現他們最美麗的一面，長輩只要有自信，就會活得更快樂。

▲王惠美指出，「要活就要動！」，縣府除了持續提供更多社會福利，更重要的是引領長輩走出戶外並融入社會，心情會更好，也會更有自信。（記者林明佑攝）

王惠美指出，「要活就要動！」，縣府除了持續提供更多社會福利，更重要的是引領長輩走出戶外並融入社會，心情會更好，也會更有自信。11月22日將舉辦「銀髮換數師拉密大賽」，也就是電動遊戲比賽，長輩玩電動能促進腦部反應，讓身體更靈活。長輩要走出戶外，心情也會更愉快，最後祝福所有長輩身體健康「福如東海千千年、壽比南山萬萬歲」。

▲今年「我愛我的老樣子」高齡穿搭動態走秀，推出以五種服飾風格搭配五首表演歌曲，結合懷舊及流行歌曲舞蹈開啟銀髮時裝秀。（記者林明佑攝）

廣告 廣告

社會處副處長涂敏群表示，這次高齡走秀有兩位最高齡的長者，一位是來自大村鄉茄苳社區的86歲林千惠阿嬤是全場的「元氣代表」，心態年輕、樂觀，享受在舞台演出的樂趣，雖因車禍導致身體略有不適，但她仍堅持「要動起來、保持健康」，並從中找到成就感。另一位一樣來自大村鄉茄苳社區的86歲黃玉仔阿嬤則是第一次參與表演型活動，平時忙於照顧家人，少有屬於自己的時間，卻努力讓自己在舞台上展現「最美的樣子，也期待能看到不一樣的自己。」

今年「我愛我的老樣子」高齡穿搭動態走秀，推出以五種服飾風格搭配五首表演歌曲，結合懷舊及流行歌曲舞蹈開啟銀髮時裝秀，加上QUEEN SHOP的服飾、配件，創造更多元的服裝變化，期待透過不同主題穿搭展現，讓大家在面對不同場合時，能夠有不同的穿搭參考。

為增進長者社會參與，縣府規劃的活動有11月22日「銀髮換數師拉密大賽」，透過桌遊拉密遊戲讓長輩們活到老、玩到老，拉近與青年世代的距離。最後11月23日「社區照顧關懷據點成果展」，透過成果展據點長輩展現健康與活力，歡迎各位長輩們一起參與同樂。