(影)「我是戰俘」! 馬杜洛首度出庭拒不認罪 美議長辯攻委不必國會批准

[Newtalk新聞] 委內瑞拉總統馬杜洛當地時間 5 日首度在美國法院出庭受審。他與妻子西莉亞．弗洛雷斯（Cilia Flores）被美方押解至紐約曼哈頓南區聯邦地區法院，就多項涉及毒品與武器的重罪指控接受首次提審。庭審結束離庭時，馬杜洛以西班牙語高喊「我是戰俘」，再度將案件定調為政治迫害。





根據起訴內容，馬杜洛被控四項刑事罪名，包括「毒品恐怖主義」、共謀走私古柯鹼，以及持有機關槍與爆炸裝置等。馬杜洛當庭對所有指控拒不認罪，並向法官表示自己是「被綁架到美國」，強調：「我是清白的，我沒有罪。我是一個正直的人，我仍然是我國家的總統。」

廣告 廣告





《紐約時報》指出，法官在庭上要求馬杜洛確認身分時，他明確以西班牙語自稱「委內瑞拉玻利瓦共和國總統」，並重申自己遭到非法拘押。首次庭審歷時短暫，辯護律師暫未提出保釋申請，法官宣布案件將於 3 月 17 日再度開庭。





《紐約時報》指出，法官在庭上要求馬杜洛確認身分時，他明確以西班牙語自稱「委內瑞拉玻利瓦共和國總統」，並重申自己遭到非法拘押。 圖:翻攝自X帳號@FactNews890604





多家美國媒體即時報導此案。《福斯新聞》指出，馬杜洛在毒品走私指控的庭審中對法官表示「我是無辜的，我沒有罪」。而美國國內也隨即爆發政治攻防。





《ABC News》報導，眾議院議長麥克．強生週一出席有關委內瑞拉的閉門簡報時，為川普政府行動辯護，稱該行動「不需要事先獲得國會同意，只需通知國會即可」。不過，眾議院少數黨領袖哈基姆．杰弗里斯則強烈抨擊相關政策，諷刺道：「他們說要讓委內瑞拉再次偉大，但連讓美國再次偉大都做不到。」





《福斯新聞》指出，馬杜洛在毒品走私指控的庭審中對法官表示「我是無辜的，我沒有罪」。 圖:翻攝自X帳號@rainbow78521





此案同時在國際間引發法律與外交層面的質疑。英國首相施凱爾在被記者問及「美國是否違反國際法」時回應稱，國際法「非常重要」，但此案「情況複雜」，並強調重點在於「委內瑞拉走向民主」。當記者追問是否明確認定美方行動違法時，施凱爾則回避給出直接答案，僅重申自己長期支持國際法。





備受關注的還包括本案承審法官 92 歲的聯邦法官阿爾文．海勒斯坦（Alvin Hellerstein）。《衛報》指出，海勒斯坦自 1998 年起任職於紐約南區聯邦地區法院，過去多次作出具爭議性的判決。去年 4 月，他曾阻止川普政府援引 1798 年《敵對外國人法》將委內瑞拉黑幫成員遣返薩爾瓦多，裁定當事人必須先獲得申辯機會；他也曾駁回川普要求將其在紐約州的封口費案件移交聯邦法院的申請。





報導指出，海勒斯坦在另一起案件中，甚至拒絕接受一名墨西哥籍毒品運輸者的認罪協議，並協助該名被告聯繫移民律師，最終取得美國公民身份。值得一提的是，1946 年川普出生時，海勒斯坦仍是高中生，如今卻成為審理這起近年來最具國際影響力案件的關鍵人物。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

六國聯合譴責美抓馬杜洛! 安理會緊急開會 「這國」有死傷 稱不惜流血抗議

謝步智觀點》美抓馬杜洛 中俄丟大臉 新門羅主義嚇到拉美 未來戰場在這裡….