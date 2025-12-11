影／《我的老師叫小賀》十周年同學會再相聚 合唱經典片頭曲 網友嗨翻：是童年！

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。





[FTNN新聞網]影音中心／孫睿瑜

校園偶像劇《我的老師叫小賀》自2016年開播，至2017年9月播出完結，歷時一年半、共計444集，成為不少觀眾的青春回憶。隨著該劇將於明年迎來開播十週年，劇中主演日前也舉辦「同學會」讓粉絲們夢回當年。

包括白家綺、賴慧如、李博翔、蔡承翰、王上豪、吳東諺、鄭楠鐘、陳彥佐與邱子芯全都齊聚一堂，久違同框掀起網友熱議。眾人更在現場合唱當年經典片頭曲《我敢夢》讓粉絲激動留言：「好懷念三年B班！」「絕對是童年！」不過，飾演B班班導「小賀老師」的王樂妍則因工作行程無法出席這場同學會，讓不少粉絲略感遺憾。

廣告 廣告

民視校園偶像劇《我的老師叫小賀》是不少觀眾的共同回憶，日前該劇主演也舉辦「同學會」夢回當年。（圖／IG：mia9348）





更多FTNN新聞網報導

影／弟弟神模仿〈恆星不忘〉MV 阿信直呼：讓你模仿不是超越！

影／小S把金鐘獎獻給媽媽！ S媽終於笑了！感動落淚：補上我的心

影／阿信「MV狂抓空氣」有原因！他直播笑曝：想要早收工

