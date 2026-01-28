影/「我一定中大獎」！4生肖必做這事 爽接天降財富

隨著各行業尾牙陸續登場，加上威力彩進入連槓26期，頭獎上看7.7億元，許多民眾都希望趁此時收穫意外之財，民俗專家廖大乙分享「手中有錢」吸金秘訣，尤其有4生肖更要試試看！

民俗專家廖大乙建議，抽獎、摸彩前用紅筆在手心寫個「中」字，默念「我一定中大獎」幫助提升財氣。（圖／廖大乙提供）

廖大乙表示，生肖蛇、豬、虎、猴即將擺脫犯太歲陰霾，丙午馬年的運勢可望一飛衝天，不妨趁著年尾送舊迎新，試試手氣，也許會有意想不到的驚喜！

同時，廖大乙分享「手中有錢」招財小撇步，不限對象，只要在買彩券、抽獎、公司尾牙或春酒等活動前，用紅筆在手掌心寫1個「中」字，並在心中默念「我一定中大獎」，再朝掌心哈氣，之後手握緊成拳頭，代表把財運和大獎緊握手中，當天衣著則應避免黑白色系以免擋住財運，讓自身氣場變得更旺，好運自然上門。

廣告 廣告

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

延伸閱讀

NBA/「真理」被控射後不理 女子提告：我肚裡的孩子是他的

NBA/東契奇砍46分屠牛！只花65場破湖人上古神獸紀錄

NBA/庫明加想走卻走不了？湖人首波報價勇士秒打槍