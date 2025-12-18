(影) 戰機起飛 白宮緊急開會! 美軍擴大軍事部署 美媒：川普恐對委宣戰

[Newtalk新聞] 美國川普政府日前以打擊毒品犯罪為由，在南加勒比海地區部署大量美軍部隊，並持續向委內瑞拉施壓，試圖迫使總統馬杜洛辭職下台。近期有消息稱，美國目前仍不斷加強對委內瑞拉周邊的軍事部署，並可能進一步升級針對委內瑞拉的軍事行動規模。甚至有媒體工作者認為，川普很可能在未來數小時內，直接向委內瑞拉「宣戰」。





X 推主「Alex Chen」指出，美國目前已經在南加勒比海地區部署約 1.5 萬名美軍士兵、一艘「福特」號航母、十餘艘水面艦艇與核潛艇，以及至少 10 架 F-35 戰機，且已經獲得千里達與托巴哥共和國的機場使用許可，完成了對委內瑞拉發起軍事行動的準備。

廣告 廣告





美軍多艘神盾艦逼近委內瑞拉沿海。 圖 : 翻攝自包明說





「Alex Chen」認為，川普希望透過軍事壓力，實現逼迫馬杜洛下台的「政治目標」，「如果連委內瑞拉都搞不定，美國在其他地區的軍事威懾能力就會開始受到質疑」。但「Alex Chen」表示，將軍隊長期部署在委內瑞拉的行為，不但持續消耗著美軍的軍費、裝備，也同時消耗著美軍士兵的身體、心靈健康，強調相關現象可能影響美軍實現川普計劃的能力。





就在此時，X 推主「Visioner」稱，一位匿名白宮官員接受美國《華盛頓郵報》採訪時表示，白宮可能在 17 日舉行的高級別官員會議中，針對部署在加勒比海地區的空軍、海軍部隊發布新的行動指令，推測美軍可能在未來數天內，對委內瑞拉採取更為嚴厲且強硬的行動。





委內瑞拉軍隊表示要抵抗美軍侵略。 圖 : 翻攝自央視新聞





X 推主「NSTRIKE」也補充表示，美國國土安全顧問史蒂芬．米勒 ( Stephen Miller) 近期也藉著媒體訪問的機會，發表了白宮方面的觀點。米勒強調，美國多年來一直扮演著「反向帝國」的角色，犧牲自身的財富、安全與主權，但卻只獲得讓外國人民「致富」的結果，「我們得到的只有移民」。米勒稱，美國未來將會把實力用於保障權益，「一切都是為了美國人」。





一架 F/A-18「超級大黃蜂」降落在航母上。 圖 : 翻攝自 X





另一方面，白俄羅斯媒體《NEXTA》指出，除了 F-35 外，美軍近期也將 F/A-18 「超級大黃蜂」、「咆哮者」電子戰機以及「鷹眼」預警機等多種空中力量部署至委內瑞拉沿海地區，進一步加強了軍事部署的規模。





針對此現象，美國保守派記者塔克．卡爾森 ( Tucker Carlson ) 分析認為，美國川普政府很可能在未來數小時內，公開向委內瑞拉的馬杜洛政權宣戰。X 推主「Inty News」也認同該觀點，推測川普很可能在 17 日晚間的全國演講過程中，公開向委內瑞拉宣戰。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

36萬俄軍駐紮北約邊境！ 德議員公開警告 英將軍籲民眾做好戰爭準備

普丁宣佈「解放」後大逆轉! 庫皮揚斯克俄軍陷反包圍 後勤崩潰只能靠空投