影/戰爭不再需要人？從偵察到射擊 陸無人機實現武裝化作戰突破

大陸「中國軍號」官方平台12日發布一段影片，畫面中一架搭載槍械的無人機與地面部隊配合，實現穩定瞄準與射擊。這項技術展示象徵著無人機從傳統的偵察角色，升級為具備直接交戰能力的戰鬥平台，也反映出現代戰場有人與無人協同作戰正走向深度融合。

搭載槍械的無人機與地面部隊配合，實現穩定瞄準與射擊。 （圖／翻攝微博「中國軍號」）

《深港在線》報導，從曝光影片來看，執行射擊任務的並非需要跑道的大型無人機，而是更靈活、易於部署的輕小型平台。這類無人機能夠攜帶步槍等輕武器，憑藉飛行機動優勢，搶占地面步兵難以抵達的最佳射擊位置，包括高層建築窗口、茂密樹冠上方或複雜地形的反斜面，徹底改變傳統巷戰、山地戰的交戰模式。

讓無人機穩定開槍遠非簡單地將槍械綁在飛行器上。最大挑戰來自後座力與精度控制，槍械擊發時產生的巨大後座力，對輕質多旋翼無人機而言足以導致機體失控翻滾。影片中無人機能實現穩定射擊，意味著必然配備複雜的主動穩定雲台系統，需即時感知槍械後座力和機身姿態變化，並透過精密演算法驅動電機進行反向補償。

大陸軍方近年多次演練顯示，體系化作戰才是真正的顛覆性力量。在一次以邊境要地奪控為背景的演習中，長航時偵察無人機與衛星、地面雷達組網構築全域感知屏障，反輻射無人機率先摧毀敵方防空雷達，察打一體無人機和巡飛彈隨後對高價值目標實施精確清剿，配備輕武器的無人機則負責最終清掃與近距離支援。

大陸2025年一次演習中，空中數百架無人機「蜂群」與地面120台「機器狼群」協同，從發現到摧毀目標僅用時3分15秒，展示跨域智能集群作戰的驚人效率。在這個體系裡，每架會開槍的無人機都是高度協同「殺戮鏈」上的智能節點。

無人機武裝化正在改寫現代戰爭的核心規則。相比動輒數千萬美元的戰鬥機，先進軍用無人機顯得廉價，使大規模消耗成為可能。作戰人員從前線退至後方控制艙，「零傷亡」戰爭對軍事決策者的心理門檻大幅降低。然而伴隨技術進步而來的，是深刻的倫理與法律困境，包括自主作戰系統能否區分軍人與平民、由演算法做出的殺戮決定責任歸屬，以及當戰爭變得像電子遊戲般「清潔」時，是否會削弱人類對戰爭殘酷性的敬畏。

這段影片既是大陸軍工科技實力的一次炫技，也是對未來戰爭形態的一次預演。它標誌著無人機已徹底從「輔助角色」進化為「戰場多面手」。無論是為了捍衛和平的防禦需求，還是應對日益複雜的地緣安全挑戰，掌握這種「低空精確打擊」能力都是大國博弈中的必選項。但科技的每一次飛躍，都是對人性的一次大考。在擁抱技術紅利的同時，如何為這把「空中之槍」套上法律的韁繩，如何確保人類始終掌握「最終開火權」，將是比研發武器本身更艱難、更緊迫的命題。

