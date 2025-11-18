(影) 戰狼開戰高市早苗! 日網用「中外交部格式產生器」回嗆 : 台灣是獨立國家

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗近日關於「台灣有事」的發言，引發中日關係急速緊張。她在 11 月 7 日於眾議院答詢時表示，如果中國對台動武，可能構成日本行使集體自衛權的「存亡危機事態」，自衛隊將可介入。這番言論引發中國強烈反彈，並展開一系列外交與軍事行動。





中國方面不僅發布旅遊和留學警告，提醒公民近期暫勿赴日，還宣布 11 月 17 日至 19 日在黃海中部進行三天實彈演習，並派遣海警船進入釣魚台海域。同時，中國外交部發言人在社群平台上以日文警告日本，稱若挑戰底線將遭 14 億中國人民「迎頭痛擊」。中國外交和軍事動作還包括宣布 G20 峰會期間，中國總理李強將不與高市早苗會面。

廣告 廣告





日本首相高市早苗近日關於「台灣有事」的發言，引發中日關係急速緊張。 圖 : 翻攝自牛彈琴





然而，中國的強硬施壓卻出現反效果。日本網友創造「中國外交部格式產生器」，將警告改寫成迷因文字，嘲諷中國，甚至有人寫上 :「台灣是獨立國家」、要求中國賠償武漢肺炎，或將北京野熊與警告混搭，留言區洗版成一片嘲諷。就連日本民調顯示，近半數受訪者支持高市的言論，內閣支持率不降反增至 69.9%，而支持增加國防預算者更高達六成。





面對局勢惡化，中國學者高志凱提出更苛刻建議，包括禁止向日本出口稀土、禁止進口日本海產品與農產品、取消日本護照免簽及建議中國遊客暫勿赴日，甚至喊出「卡日本脖子」的言詞，顯示中方態度仍相當強硬。但根據航空公司回報，截至16日，尚未觀察到明顯取消航班的現象，中國遊客赴日熱潮並未因此受阻。





中國學者高志凱提出更苛刻建議，包括禁止向日本出口稀土、禁止進口日本海產品與農產品、取消日本護照免簽及建議中國遊客暫勿赴日，甚至喊出「卡日本脖子」的言詞，顯示中方態度仍相當強硬。 圖:翻攝自觀察者網





此外，11 月 16 日東京鬧市區出現一名男子揮舞五星紅旗拍攝影片並標註日本國會，引發網路熱議。影片留言區和彈幕大量網友以嘲諷回應，場面尷尬，也成為中日緊張氣氛下的另一面。





日本官房長官木原稔表示，中方駐大阪總領事的言論不適當，而中國外交部則稱，高市的涉台言論「極其錯誤、極具挑釁」，是衝突根源。美國駐日大使葛拉斯則在社群平台嘲諷，感謝中國外交官「幫助鞏固美日關係」，凸顯這場外交風暴的國際牽動效應。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

高市早苗也惹惱韓國? 憂日越來越軍國主義 日韓這「聯合軍事行動」恐延遲

抗議貪腐 逾60萬民眾馬尼拉示威! 馬可仕調查百日無人入獄 百姓整個怒了.....