影》才剛重啟又排長龍！暖暖匝道塞滿砂石車 民憂惡夢回來了
近日有民眾發現，上午自國道1號暖暖交流道下匝道時，竟有大批砂石車停在引道路肩，似乎排隊在等待什麼，這也讓曾長久苦於砂石車出沒的基隆市暖暖民眾憂心，認為夢魘是否重新回籠。但市府表示，這批砂石車並非月眉土資場的進場車輛，而是等著載運鄰近工地土方的車輛。
基隆市暖暖區先前因為月眉土資場的砂石車頻繁進出，常有砂石車會在路旁等待進場，一早就在路旁停車，並在包括暖江橋、興隆街等地橫衝直撞，引發地方居民對於交通安全及道路、橋梁的疑慮。後來月眉土資場因故封閉，民眾過了幾年好日子，去年才在市府允諾下正式重啟，每日限量80車次。不過，近日有民眾發現砂石車大量在高速公路匝道排隊等待，也引發民眾質疑，擔心夢魘重啟。
無黨籍議員陳冠羽表示，市府近期已釋出提高每日進場車次的訊息，但在現行每日80車次的情況下，地方就已出現排隊及交通疑慮，市府卻尚未向居民完整說明目前營運狀況、車流影響評估及配套改善措施，如何讓地方相信提高車次後不會進一步加劇交通衝擊？
市府都發處表示，市府也接獲民眾的反映，也擔心造成民眾的恐慌及影響。經深入調查後，近日在匝道上排隊的砂石車並不是載運土方至月眉土資場的車輛，而是打算載運附近工地土方的車輛。據了解，暖暖山區另外有一處工地，近日正在出土，因此有大量砂石車等著進場載運工地的土方。且土方的去處也不是月眉土資場。
都發處表示，12日上午都還有砂石車在暖暖匝道路肩停等，市府已經通報國道公路警察處置。至於月眉土資場的相關管制，市府將會依去年的承諾，成立「月眉土資場監督管理委員會」，針對每日車流量、違規情形、道路維護紀錄及橋梁監測數據等，公開監督內容。
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