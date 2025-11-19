【影】才服役兩周 中「福建號」航艦完成首次海上多科目演習

〔記者陳治程／綜合報導〕中國第三艘航艦「福建號」本(11)月初在海南三亞港成軍，加入戰備行列，成為該國首艘採用全通式甲板、電磁彈射系統的最新作戰儎台，引發各界熱議；而在近日，解放軍官方社群更打鐵趁熱，宣布該艦完成服役後首次海上實兵演習，不只055型飛彈驅逐艦隨行、殲-15、殲-35等主力艦載機也頻繁起降，持續驗證其作戰部署能力。

中國解放軍媒體「中國軍號」昨(18)日在官方社群宣布，旗下新銳航艦「福建號」日前已在南海三亞地區，完成首次海上實兵訓練，也是該艦本月5日服役後的首次演習；「中國海軍」官方貼文則指出，福建號此次率領第18航艦特遣隊，完成多科目海上訓練，隊中包含055型飛彈驅逐艦「延安艦」(舷號106)、054A飛彈巡防艦「通遼艦」(554，中國稱護衛艦)等水面戰艦。

艦載機方面，福建號此次部署了殲-15戰機、殲-15DT電戰機，以及殲-35匿蹤戰機、空警-600預警機等主力儎台，並完成多架次的起飛及落艦訓練，藉此驗證該艦的全甲板起降能力，以及電磁彈射系統、阻攔索功能與不同機型的搭配。值得一提的是，上述的殲-15DT電戰機，在此次演習中起降是首度曝光，間接驗證其部署、作戰能力。

中國軍號指出，此次演習涵蓋編隊航行、艦機協同搜救等實兵科目，意在提升福建號航艦打擊群的訓練成效。

作為解放軍第三艘航艦、第二艘自製航艦，「福建號」自2016年開工建造、2022年中下水，去(2024)年5月起展開多次海試，最終於本月成軍服役，總時程將近9年。相較遼寧號、山東號的滑跳式甲板，福建號航艦無論在帳面的排水量、實質規格上，都明顯大過排水量約6萬餘噸的「前輩」們；該艦也是首艘搭載電磁彈射系統的航艦、一共三軌，外界預估，該艦至多可搭載近50架艦載定翼機、以及10至12架直升機，遂行兵力投射。

