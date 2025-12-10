影／才求婚！陳晨威、啾啾火速登記結婚 緋聞女友到場公然「搶婚」！





[FTNN新聞網]影音中心／陳沛妤

中職樂天桃猿陳晨威，9日才向中信啦啦隊女友啾啾求婚成功，沒想到兩人今(10)日就在雙方親友見證下，火速登記結婚。PS經紀人乖姐也分享兩人在戶政事務所被團團包圍的照片，而陳晨威也轉發了限時動態喊「岳母好」，有趣的是他的緋聞女友「富邦應援團成員Juicy」也有到場，並發貼文表示「搶婚成功？頭紗是我的了～不好意思喔，就是你們看到這樣！」，逗趣畫面也吸引不少網友紛紛到貼文下方留言。

陳晨威與啾啾登記結婚，Juicy也到場見證。（圖／IG：wenwen0806）

