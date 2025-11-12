(影) 扎波羅熱戰線崩潰！俄軍猛烈狂轟 烏軍5地失守 沃夫昌斯克變廢墟

[Newtalk新聞] 自從針對頓涅茨克的攻勢展開以來，烏軍似乎一直處在不利的境地。波克羅夫斯克（舊名紅軍城）和庫皮揚斯克戰線上，俄軍已透過摩托化作戰穿插進入城市，據《英國廣播公司》（BBC）報導，週一（10）起了濃霧，而透過摩托車機動的俄軍穿梭其中，趁機攻城掠地。





數名俄軍藉濃霧掩護，騎摩托車穿梭。圖：翻攝自 X《Clément Molin》





烏軍第 68 旅的一名士兵向《BBC》表示，通常這種騎摩托車的輕步兵，很快就會被無人機消滅，但濃霧天氣使他們得到了足夠掩護。目前俄軍仍在推進其鉗型戰術，試圖包圍波克羅夫斯克與鄰近的米爾諾赫拉德（Мирноград），而烏軍則試圖往東側突破。

哈爾科夫戰線，俄軍似乎正透過導彈打擊，試圖癱瘓此地的基礎設施。據《Top News in Ukraine》稱，11 月 8 日俄軍發動了一場大規模打擊，導致哈爾科夫城市內斷電斷水，有些地區連供暖都被破壞。而 X 帳號《NiKITa》甚至稱沃夫昌斯克已被俄羅斯「徹底摧毀」。





戰場街道被破壞地相當嚴重。圖：翻攝自 X《NiKITa》





扎波羅熱戰線也並不樂觀，烏克蘭南方面軍發言人弗拉迪斯拉夫．沃洛辛 （Vladyslav Voloshyn）表示，由於大規模轟炸，烏軍不得不從新烏斯佩尼夫斯克、諾維、奧霍特尼切韋、烏斯佩尼夫卡和新米柯拉伊夫卡等 5 地區撤退，辛苦建立的戰線陷於崩潰。

