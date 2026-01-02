影/打了4年仍慘敗？張延廷：烏克蘭最大錯誤是「靠民調打仗」

俄烏戰爭邁入第4年，退將張延廷表示，從整體戰局觀察，烏克蘭已難以扭轉劣勢，而俄羅斯雖最終佔上風，但其用兵方式同樣存在重大戰略問題。

退將張延廷。（圖／翻攝《全球大視野》）

張延廷在中天節目《全球大視野》指出，俄羅斯自戰爭爆發以來「打得非常辛苦」，在戰略規劃與戰術運用上並不理想，「如果是我來指揮，不會打成這個樣子」，但即便如此，隨著時間推移，烏克蘭的敗象仍愈發明顯。

張延廷分析，烏克蘭面臨最大困境在於兵源枯竭與士氣崩潰，「第一個，已經沒有人了；第二個，人活著也不願意上戰場。」他指出，烏克蘭已對20歲至60歲男性實施出境管制，但逃兵問題嚴重，「有29萬個逃兵，你怎麼打？」在這樣的情況下，戰力無以為繼，「那就被俄羅斯一個一個收復了」。

此外，張延廷抨擊烏克蘭「靠民調打仗」是重大戰略錯誤，他指出，2022年3月民調顯示92%民眾支持收復失土，但「戰爭不能靠民調，要靠專業」，「人民忙著生活，哪懂軍事專業？」他直言，「一個國家不靠專業、靠民調，非敗不可。」

張延廷感嘆，如今烏克蘭領袖不敢面對殘局、又不願割讓土地，「12萬平方公里，誰敢割？誰割誰就是寫進教科書的罪人」。他直言，真正的問題在於「當初為什麼敢發動戰爭，卻不敢承擔後果。」

