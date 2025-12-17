(影) 打狗還要看主人？ 泰軍特別發布「中文」聲明 網：通知幕後的北京

[Newtalk新聞] 泰國與柬埔寨日前再次爆發邊境衝突，泰國軍方多次派遣戰機，針對柬埔寨境內的各種目標發動空襲，兩國間的對立情緒也持續升溫，甚至連宗教勢力也「參了一腳」。近期泰國軍方公開發布影片，以中文解釋此次泰柬衝突的發生原因，許多網友針對該影片進行討論，試圖尋找泰方發布中文聲明的理由。





X 推主「War Noir」指出，由於泰方頻繁派遣 F-16 戰機對柬埔寨境內目標發起襲擊，部分柬埔寨士兵決定發起行動，試圖使用火箭推進榴彈砲 ( RPG ) 擊落泰方戰機。「War Noir」表示，裝有 PG-2 HEAT 反戰車彈藥的 RPG-2 型火箭筒是柬埔寨士兵的基本配備，認為柬方可能積極使用該款武器，反擊泰國的各項攻擊行動。

廣告 廣告





另外，為了避免出口的汽油被轉運到柬埔寨，成為與泰軍對抗的能源，泰國方面宣布將暫停透過崇麥口岸向寮國出口燃料的管道，停止部分能源貿易。推主「點燭先生」也開玩笑地稱，如果歐洲國家都像泰國這麼清醒，俄烏戰爭可能就不會持續近四年仍無法結束了，「歐洲國家都應該看看泰國到底是怎麼打仗的」。





就在此時，泰國軍方透過發言人，發表了一段以中文解釋衝突起因的聲明影片，引發大量網友關注。X 推主「平沙落雁」表示，衝突雙方是泰國與柬埔寨，與中國幾乎沒有任何關係，「用中文發布聲明到底有甚麼目的」？





有網友回應稱，中國是柬埔寨背後的支持者，許多與中國官員相關的詐騙園區也開設在柬埔寨境內，推測泰國希望透過相關影片，向暗中控制柬埔寨的中國進行澄清，緩和北京當局的不滿情緒，「打狗還是要看主人的」。另外也有網友開玩笑的表示，特地發布中文聲明，就能避免中國媒體「亂翻譯」鼓動國內支持柬埔寨的民族情緒。





隨著衝突情緒不斷升溫，泰柬兩國的宗教人士也挺身而出，試圖以實際行動表達對自己國家軍隊的支持。X 推主「NiKITa」稱，泰柬兩國都是信奉佛教的國家，對佛十分虔誠，佛教文化也深深地影響兩國民眾。





其中，一位泰國的得道高僧在衝突爆發後，親自向準備上戰場的泰國皇家軍隊士兵祈福，並提供「可闢邪、刀槍不入」的背心，希望保護泰方士兵的生命安全；柬埔寨方面則有多名擅長巫蠱咒術的降頭師公開舉行降頭儀式，試圖對泰軍指揮官施加「死亡詛咒」，影響前線泰軍的作戰能力。





X 推主「陳秋實 Chen Qiushi」也分享影片，展示泰軍轟炸柬埔寨電詐園區後，從大批向外逃竄的園區人員。「陳秋實 Chen Qiushi」認為，泰軍的轟炸行動就像「踢倒了垃圾桶」，炸完之後就會出現「蟑螂四處逃竄」的畫面。但「陳秋實 Chen Qiushi」也進一步指出，從園區內逃跑的民眾大多數是青壯年男性，婦女、老人與兒童的比例極低，推測這些逃跑的園區人員很可能都是在被綁架後，被迫從事詐騙活動的受害者。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

(影) 泰柬軍事衝突暫告一段落？ 泰在柬境高調掛國旗宣誓主權 北京暗中援柬

普丁宣佈「解放」後大逆轉! 庫皮揚斯克俄軍陷反包圍 後勤崩潰只能靠空投