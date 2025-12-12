影/「打碎美帝牙齒」！委總統馬杜洛手持寶劍「扭腰擺臀」嗆川普

美國與委內瑞拉兩國近期關係緊張，委國總統馬杜洛10日在一場集會高分貝怒嗆，警告民眾必須做好「像戰士一樣」對抗美國的準備，「打碎北美帝國的牙齒」。

馬杜洛10日在一場集會手持寶劍怒嗆美國。（圖／美聯社）

綜合美媒報導，馬杜洛（Nicolás Maduro）在這場於首都卡拉卡斯（Caracas）舉行的集會上，手持委內瑞拉解放者玻利瓦爾（Simón Bolívar）的佩劍，情緒激昂地喊，「我們必須像戰士般站立起來，男人、女人都要保持雙眼睜得大大的，準備在必要時打碎北美帝國的牙齒！」

廣告 廣告

值得注意的是，馬杜洛發表強硬談話的同時，一邊揮舞寶劍、一邊隨著美國歌手鮑比麥克菲林（Bobby McFerrin）名曲《Don’t Worry, Be Happy》，哼唱且搖擺起舞，引發關注。

美國總統川普（Donald Trump）稍早宣布，美國已在委內瑞拉外海扣押一艘涉嫌運送委國與伊朗原油的油輪，美國司法部長邦迪（Pam Bondi）表示，此舉是在執行制裁措施。事發後委國外交部強烈譴責，發布聲明怒批此舉為「赤裸裸的搶劫行為與國際海盜行徑」，並指控華府意圖「不付錢就奪走委內瑞拉的石油」。

華府近期在加勒比海與東太平洋多次發動海上打擊，宣稱鎖定委國涉及毒品走私的船隻，據統計，自9月以來已有逾80人在相關行動中喪生。

延伸閱讀

MLB/今年幾乎都在3A和李灝宇當隊友 他離開老虎獲大聯盟約

MLB/教士終結者轉戰改當勇士 簽3年約1%薪水捐出做善事

MLB/王建民現身冬季會議 美日記者驚喜喊：洋基19勝王牌