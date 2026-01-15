影／打腸泌素瘦身 小心別消了肥肉也垮了臉

粘曉菁醫師提醒，使用瘦瘦針一定要在專業醫師的診斷監控下進行，體重也不能降得太快，才不會出現腸泌素臉。(圖：粘曉菁醫師提供)

近年來，腸泌素（GLP-1受體促效劑）在減重與代謝疾病治療上掀起熱潮，不少病友在使用後體重下降、脂肪肝改善，甚至心血管風險也獲得控制。然而，好心肝基金會執行長暨台大家醫部粘曉菁醫師特別提醒，腸泌素並非「百利無一害」，副作用「腸泌素臉（Ozempic face）」正逐漸受到關注，使用腸泌素後體重雖減輕，卻可能出現臉部凹陷、盡顯老態的困擾。

粘曉菁醫師指出，這不是變老，而是因為部分脂肪優先退場，原因在於不同部位的脂肪細胞對腸泌素的敏感度不同。腸泌素特別容易作用在內臟脂肪、心臟周圍脂肪，以及臉部深層頰脂肪，這些脂肪減少速度快、幅度大。當臉部深層脂肪優先「退場」，支撐結構不足，便容易造成外觀上的凹陷與疲態，形成俗稱的「腸泌素臉」。

廣告 廣告

腸泌素原本是糖尿病治療藥物，如今被廣泛應用於體重控制與消脂保肝，屬於「老藥新用」。臨床研究顯示，腸泌素能改善血糖、逆轉脂肪肝發炎與纖維化，甚至對心血管疾病患者有顯著益處，不過，使用腸泌素仍需醫師完整評估。

出現腸泌素臉該怎麼辦？是否就該停止減重治療？其實並不需要。粘曉菁醫師提醒，更需關心的是減重速度是否過快，以及是否有同步規劃照顧臉部結構。多數情況下，只要適當調整，是可以預防或改善的。粘曉菁醫師強調，減重不能只依靠藥物，飲食控制與規律運動仍是維持健康的根本。建議大家在減重過程中增加蛋白質攝取、減少澱粉比例，並搭配適度運動，才能避免肌肉流失、維持良好外觀。唯有藥物、飲食與生活習慣三者並行，才能在健康與美觀之間取得最佳平衡。