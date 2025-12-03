(影) 打臉普丁聲明! 烏穩守住庫皮揚斯克 澤連斯基：俄近期攻勢全失敗

[Newtalk新聞]

烏克蘭總統澤連斯基的最新談話指出，俄羅斯近期所有進攻行動「均未取得成功」。他表示，波克羅夫斯克 ( 紅軍城 ) 及其他方向的戰鬥依然激烈，但庫皮揚斯克「仍牢牢掌握在烏克蘭手中」。





澤連斯基並強調：「俄羅斯聲稱已經占領了庫皮揚斯克，但我們已將城內幾乎所有侵略者清剿完畢。」同時，克里姆林宮發言人佩斯科夫宣布，俄羅斯總統普丁已聽取關於俄軍占領波克羅夫斯克與沃夫昌斯克的簡報。在維特科夫抵達之前，格拉西莫夫向上級呈報稱俄軍已在扎波羅熱州開始「解放」胡利亞伊波列。

俄羅斯總統普丁。 圖：翻攝自 NEXTA X 帳號





X 帳號 Rainbow78521 的貼文指出，普丁精神抖擻地指示部隊做好過冬準備。MAKS 25 援引烏軍聯合部隊的說法，指出庫皮揚斯克大部分區域仍由烏軍控制，僅在北部有少數俄軍殘餘。該聲明並表示：「俄羅斯領導層依然由病態的說謊者組成。」





X 帳號 Cloooud 發布前線影像，指稱在利曼方向，烏軍第 66 機械化旅利用濃霧殲滅 8 名試圖以機車突擊的俄軍。





8 名俄羅斯軍人遭到殲滅。 圖：翻攝自 Cloooud





X 帳號 NOELREPORTS 接連公布烏軍對俄軍的反制行動，包括烏克蘭 Sting 攔截無人機擊落俄軍 Geran-3（Shahed-238 型）彈藥的首批畫面。





其後 NOELREPORTS 再公布烏國防空部隊於 2025 年 11 月擊落 9,707 個空中目標的數據，其中包括 11 枚匕首飛彈、 51 枚 Kh-101 巡弋飛彈、 15 枚 Iskander-M／ KN-23 飛彈、 20 枚口徑飛彈與近 3,000 架 Shahed 無人機。烏軍航空兵則擊落約 400 個空中目標並打擊指揮所、後勤樞紐及俄軍兵力裝備集結點。





NOELREPORTS 另發布烏克蘭特戰部隊公布的新畫面，顯示烏國游擊隊在被占領區持續對俄軍與基礎設施展開破壞行動。特戰部隊表示，自全面入侵以來已執行數千次破壞任務，「抵抗在各地持續著，城市、鄉村、田野、森林，日夜不歇。」

