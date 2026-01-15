影／扛貨半生壓垮脊椎 71歲翁靠「OLIF新式微創手術」逆轉人生

▲胡先生與妻子感謝陳柏辰。（圖／彰化醫院提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】71歲的胡順儀先生年輕時為了養家，常背負近百公斤的貨物，卻沒想到這些沉重的負擔，造成椎間盤嚴重磨損，近年來深受腰痠背痛之苦，走幾步路就痠痛，連久站都是奢望，想出國的夢想更是一再擱置。衛福部彰化醫院骨科醫師陳柏辰為他進行新式脊椎微創手術「OLIF斜位腰椎融合術」，1週即痠痛消失，預計將飛往日本，展開期待已久的山水之旅。

胡先生回憶，年輕時從事搬運工作，常得獨自扛起80多公斤的貨物，當時仗著年輕體力好，咬牙硬撐，卻不知脊椎已悄悄受損，成了晚年揮之不去的夢魘，近幾年痠痛反覆，一再復健無效，又恐懼傳統手術風險而舉棋不定，最近在多位病友推薦，甚至慎重求神駁筊後，才決定託付給陳柏辰醫師手術。

▲胡先生第1至第5節腰椎的椎間盤嚴重磨損退化(右)，OLIF手術後影像(左)。（圖／彰化醫院提供）

陳柏辰表示，經影像檢查發現，胡先生第1至第5節腰椎的椎間盤已嚴重磨損退化，磨到扁平，導致脊椎側彎與滑脫，這正是長年背痛、無法多走路的病灶根源。

陳柏辰指出，傳統脊椎手術通常採「後方進入」，患者必須趴著，醫師需小心翼翼閃避密集的脊神經才能觸及患部。而新式脊椎微創手術(OLIF)，則是讓患者側躺，從腰側的肌肉自然縫隙進入脊椎，不需破壞大片骨骼與肌肉，出血量極少，安全性高，有效避開危險神經區域，降低神經損傷風險，也因為傷口小，術後疼痛感大幅降低，病患能迅速回歸日常。

陳柏辰表示，他為胡先生進行新式脊椎微創手術(OLIF)，除了清除受損的椎間盤，並植入高分子聚合物的「斜位融合支架」，支撐力是傳統支架的3至5倍，穩固地將萎縮的椎間盤空間撐開，再配合骨釘植入，成功矯治了胡先生的脊椎側彎。

「真的脫離苦海了！」胡先生與妻子帶著燦爛笑容，手捧花束來到彰化醫院表達謝意。胡先生激動地表示，術後第2天即可下床，第3天順利行走，1週後痠痛感就消失殆盡，那種「輕鬆」的感覺是過去不敢想的。現在，他正興致盎然地準備與妻子飛往日本，補回那些因病痛錯過的風景。

陳柏辰提醒，長期負重或姿勢不良是脊椎退化的殺手，若民眾發現走遠路會腿背痠痛、久站不適，應及早就醫檢查，而現代微創醫療技術已非常成熟，不需過度擔憂手術風險而委屈生活品質。