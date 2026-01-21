影/扯！台東康復巴士載2病患後門敞開 代班司機遭停職

台東一輛康復巴士今（21）日上午行駛於台9線卑南路段時，被民眾目擊後門敞開，車內還載有2名坐在輪椅上的長者，畫面驚險萬分。目擊者拍下影片並上傳至網路，提醒相關單位重視此事件。

台東一輛康復巴士今（21）日上午行駛於台9線卑南路段時，被民眾目擊後門敞開，車內還載有2名坐在輪椅上的長者。（圖／ Threads網友@jin_gen授權提供）

原PO表示，當時他正駕車行駛途中，發現這輛康復巴士的後車門未關閉，兩名乘坐輪椅的長者直接暴露在車外，車輛在行進間不斷搖晃，場面危險。他擔心若發生急煞或轉彎，就會造成難以挽回的後果。原PO還強調身障朋友不是「將就載一下」， 而是更需要被好好保護的人， 希望相關單位能重視。

警方表示，該巴士駕駛已違反《道路交通處罰條例》第30條，因未依規定裝載貨物，影響交通安全，可處以3000至1萬8000元罰鍰。進一步了解得知，該名駕駛原為洗腎病患，因經濟困難，臨時受診所安排代班，負責載送其他洗腎病患。當他發現車門無法關閉時，仍決定以慢速行駛至診所，未料此行為引發爭議。

據了解，事件曝光後，診所已對該名駕駛實施停職處分，並表示將代為吸收相關罰款。警方呼籲，駕駛人應確保車輛安全，避免因疏忽導致意外發生。

