影/扯！基隆毒蟲偷貨車開500米睡著 「竟是累犯」遭羈押

27日凌晨0時許，家住基隆七堵區的簡姓民眾準備用車時，發現自己的小貨車不翼而飛，在周邊尋找後，看見貨車被開到約500公尺外的馬路中央，竊賊竟然神情異樣癱坐在駕駛座上呼呼大睡，簡男報警處理，竊賊不只偷車還毒駕，更是毒駕累犯，27日晚間基隆地院裁定羈押獲准。

基隆一名吸毒竊盜慣犯，日前偷貨車開500公尺後竟然在車上睡著。（圖／警方提供）

根據監視器畫面，警方獲報趕到現場時，涉嫌偷車的63歲劉姓男子，直接趴在駕駛座方向盤上，呼呼大睡，員警把他叫醒後，進行毒品快篩檢測，呈現安非他命陽性反應，劉男向警方坦承，自己於25日曾在友人家中施用毒品海洛因及安非他命，警方也發現劉男多次涉嫌毒品和竊盜，前科累累。

基隆一名吸毒竊盜慣犯，日前偷貨車開500公尺後竟然在車上睡著，警方實施毒品快篩，呈毒品陽性反應。（圖／警方提供）

由於劉姓男子的行為，已嚴重危及道路交通與公共安全，警詢後依規定開立毒駕告發單，並依涉犯竊盜及公共危險等罪，將劉男移送基隆地檢署偵辦，基隆地檢署27日下午向法院聲請羈押，檢察官認定犯嫌有反覆犯罪之虞，晚間8時許，法院裁定羈押獲准。

