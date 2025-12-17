影/扯！男國道冒稱員警 嗆拖吊業者「給你死」還高速衝撞

台南國道昨（17日）晚間發生驚悚事件，拖吊業者正在忙著處理事故時，竟有位路過的駕駛亂入，胡言亂語表示自己是員警，嗆聲「哩恩災哇誰！？」最後離開時還蓄意開車衝撞，拖吊業者差點被撞飛。

該名男子言行詭異，最後還開車蓄意衝撞拖吊業者。（圖/台南道路救援張家班授權使用）

當事人之一，拖吊業者「小眼睛」（化名）回憶起事發經過仍是心有餘悸，他表示，當時是跟自己的父親兼老闆，一起在國道1號南向319公里，處理一樁追撞事故，「這個人突然跑進來車子停著，然後跑來拍我們的車還有事故現場，接著跟我說他是西港分局的警察，說『你們要慘了』、『要給你們死』⋯」，讓他當場傻眼，因為根本沒有「西港分局」這個警察機關。

該名狂男突然把車停著，接著下車走向拖吊業者。（圖/台南道路救援張家班授權使用）

「小眼睛」說，當下一直問對方是誰，他卻一直跳針用台語回嗆，「哩恩災哇誰（你不知道我是誰嗎）！？」、「然後要駕車離開的時候還衝撞我們」，所幸當下跟父親及時閃開，處理完手上工作後馬上前往佳里分局西港分駐所報案。

該名狂男接著對拖吊業者嗆聲自己是警察。（圖/台南道路救援張家班授權使用）

西港分駐所也對此做出說明，表示該名人員並非員警，他冒用警職人員的行為也已經觸法，目前已就該名男子的車牌進行查緝中。

嗆聲完隨即上車。（圖/台南道路救援張家班授權使用）

最後還開車蓄意衝撞拖吊業者。（圖/台南道路救援張家班授權使用）

