影／扶輪社捐贈骨質密度檢測儀 彰化推動巡迴篩檢守護長者骨骼健康

▲彰化縣政府於今日在彰化縣衛生局舉辦「扶輪給力骨密升級，骨動骨力再創新局」扶輪社捐贈骨質密度檢測儀記者會，由縣長王惠美代表接受捐贈。（圖／記者林明佑攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣政府於今(28)日在彰化縣衛生局舉辦「扶輪給力骨密升級，骨動骨力再創新局」扶輪社捐贈骨質密度檢測儀記者會，由縣長王惠美代表接受捐贈，此次活動展現彰化縣自108年推動骨質密度社區巡迴篩檢以來的豐碩成果，感謝國際扶輪社3462地區、鹿港東區扶輪社長謝一清、彰化東區扶輪社長劉燦霖、福興東區扶輪社長陳鼎中以及韓國水原老松扶輪社，與以上全體社員，共同捐贈全球獎助金7萬美元(超過新台幣210萬元)，全力支持本縣推動骨質密度社區巡迴篩檢服務，攜手守護縣民骨骼健康。

王惠美表示，感謝鹿港東區扶輪社、彰化東區扶輪社、福興東區扶輪社及韓國水原老松扶輪社長期與縣府合作，從過去的C肝根除、眼科外展服務巡迴車及儀器設備捐贈，到本次的骨質密度檢測車捐贈，協助偏鄉民眾，藉由骨質密度巡迴篩檢進行檢測，鹿港東區扶輪社跟福興東區扶輪社也持續挹注本縣經費超過50萬美元(超過新台幣1,500萬元)。這台骨質密度檢測車能深入偏鄉村里服務長者，讓長者得知骨密現況，進一步透過飲食、運動、曬太陽，讓骨本更穩固、獲得更好的照護。

▲彰化縣衛生局「扶輪給力骨密升級，骨動骨力再創新局」扶輪社捐贈骨質密度檢測儀記者會大合影。（圖／記者林明佑攝）

王惠美指出，縣府自108年就開始推動全台第一個縣市骨質密度巡迴篩檢服務，至今邁入第7年，服務深入各鄉鎮市，深獲社區長輩肯定。累計辦理1,336場次、服務人數達1萬7千人、村里涵蓋率達67.34%。分析結果顯示，65歲以上族群骨質疏鬆盛行率高達46.28%，女性明顯高於男性，顯示高齡族群骨骼健康風險不容忽視，凸顯及早篩檢與介入治療的重要性。

▲扶輪社捐贈骨質密度檢測儀，全力支持彰化縣推動骨質密度社區巡迴篩檢服務，攜手守護縣民骨骼健康。 （圖／記者林明佑攝）

國際扶輪社3462地區前總監楊曜聰表示，感謝王縣長縣府團隊的用心，守護縣民從產檢、幼兒照顧到長輩各項福利。長輩骨質疏鬆問題嚴重，一旦跌倒可能引發內出血等致命風險，未來可以透過檢測車，結合社區「不老健身房」進行數據比對，協助長輩預防骨質流失的各項風險。

鹿港東區扶輪社長謝一清表示，鹿港東區扶輪社一步一腳印，針對地方需求投入資源，陸續捐贈二林地區輔具，隨後擴大至C肝根除及護眼計畫等醫療支援，今年正逢第 20 屆，特別捐贈老人骨質疏鬆檢測設備。在社友的共同努力與各界支持下，鹿港東區扶輪社在健康公益上的累計捐贈金額已將近 50 萬美金。感謝王縣長縣府團隊對於民間公益的全力支持、3462 地區國際扶輪基金會的贊助，今天的捐贈代表對長者健康最深切的承諾。

福興東區扶輪社社長陳鼎中表示，連續3年參加扶輪社與縣府的合作案，社友們對於公益活動越來越有參與感，明年將結合各地力量照顧社區長者。福興東區扶輪社對於社區關懷除老人共餐活動外，會有更多元化的結合，期盼社友一起參與公益活動。

彰化縣醫師公會理事長蔡梓鑫表示，感謝扶輪社捐贈骨質密度篩檢巡迴車，對於彰化縣民的健康將有極大助益。也感謝王縣長對彰化縣醫師公會的協助，公會召開大會每次都親臨鼓勵。

衛生局表示，彰化縣推動之骨質密度社區巡迴篩檢服務，檢測部位涵蓋脊椎、腰椎及髖關節等部位，針對檢查結果顯示具有骨質疏鬆風險之長者，主動協助轉介至醫療院所進行進一步檢查與治療，以降低骨折發生風險，減輕家庭與社會照護負擔。未來衛生局也將持續結合在地醫療院所、社區據點及民間團體力量，擴大巡迴篩檢服務量能，並加強骨骼健康衛教宣導，推動運動、營養與預防保健等整合性策略，全面提升縣民骨骼健康識能，打造更完善的高齡友善健康照護網絡。