影/批蔡政府關中天、賴政府拒補救 王鴻薇轟踐踏新聞自由

立院三讀通過《衛星廣播電視法》部分條文修正案，旨在強化新聞自由與媒體救濟程序，但NCC以「無回溯條款」為由，主張中天新聞台換照案不適用新法。國民黨立委王鴻薇批評政府「濫權在先，怠惰在後」，並指蔡賴對言論自由、新聞自由的踐踏，根本是如出一轍。

王鴻薇。（圖／中天新聞）

王鴻薇今天在中天節目《週末大爆卦》表示，NCC鐵了心，不想按照最新的法律執法。這次《衛廣法》修法的內容非常清楚，就是撤除執照在還沒有司法定讞前，這個頻道是應該要被保留的；如果頻道已被取消，還在訴訟中，尚未定讞前，也應該要保留這個頻道。而民眾黨則是在修正動議裡加了一條說，如果這個頻道現在已經被佔用的話，那麼主管機關應該來協調。

王鴻薇指出，現在NCC主張不能溯及既往，沒有協調的意思。我們本來還認為，行政院會提出覆議、不副署，或者聲請釋憲，但現在直接把這些程序都省掉了，NCC直接說沒有溯及既往，通過法律也沒有用。面對NCC的態度，有學者建議，立法院再修法，在條文裡直接說溯及既往，「行政機關要到這種地步嗎？」

王鴻薇說，《衛廣法》修法過程中，每一個條文民進黨都反對，但三讀之後，全案表決時，民進黨就沒有再反對了，棄權沒投票，「是在演哪一齣？」顯然民進黨也認為這個法案既然三讀通過之後，是可以執行的。

王鴻薇質疑，NCC跳出來說不能溯及既往，未來行政院可能會用憲法法庭當擋箭牌，或者行政院長卓榮泰又不副署，「所以你們的態度到底是是怎樣？就是只是為了要卡中天卡到底嗎？」最近中天在很多的行政訴訟裡都勝訴，證明當時NCC就是濫權處罰，現在給還電視台一個公道的機會，你們都不願意，NCC到底在怕什麼？

中天電視台。（圖／中天新聞）

王鴻薇批評政府「濫權在先，怠惰在後」，如果司法有機會還給中天公道的時候，本來就應該把頻道還給人家，「時候證明你是錯的，你都要死不認錯嗎？」蔡政府關中天，現在賴政府有機會補救，但他們拒絕補救。她批評，蔡賴對言論自由、新聞自由的踐踏，根本是如出一轍。

