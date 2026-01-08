影／批軍購延宕「國安高層要負責」 張延廷：裝好防撞系統就能救命

張延廷指出，如果這架飛機裝好防撞系統，其實是救得回來的。

F16戰機失事，飛官下落不明，空軍前副司令張延廷今天（8日）接受中廣新聞網千秋萬事主持人王淺秋訪問時指出，賴政府採購防撞系統，拖到2028年才交付，如果這架飛機裝好了，其實是救得回來的，國安高層要負很大的責任。

張延廷說明防撞系統的重要性，能在空間迷向的時候立即接手，把飛機飛到安全高度。

「台灣跟其他國家不一樣，台灣是四周環海，海上求生非常困難，所以安全的要求一定要非常高，因為可能會掉到海裡面，其他國家不一樣，飛機有問題，就算是跳傘也在陸地上。防撞系統已經付款了，民國112年就簽約，115年怎麼還沒執行，還拖到116、117年，不是拖一兩天、一兩個月，而是拖兩年。如果要飛夜航，裝好防撞系統，如果發生問題有錯覺，或是有一些空間迷向，這個時候防撞系統就會接手，把飛機飛到安全高度。」

針對民進黨立委批評藍白擋國防預算，張延廷批評一碼歸一碼，已經付錢的7000億，跟現在的1.25兆預算沒有關係，針對美方一直遞延，但國防沒有解決問題，要錢的時候很急，執行案子卻慢吞吞一拖再拖，如果裝好防撞系統，就能阻止悲劇發生，把飛機跟人救回來。

「我們已經付錢的將近7000億新台幣，跟1.25兆是沒關係的，防撞系統民國112年就立案了，依約前年跟去年就要完成，現在已經115年都沒完成，另外，我們買了66架F16V，現在一架都沒看到，軍購交貨一直往後遞延，國防高層有沒有去解決問題？他們要錢很快很急，但執行案子一拖再拖。如果在野立委不質詢，不知道會拖到何年何月，我認為國安高層要負很大的責任，如果裝好防撞系統，這架飛機就救回來了。」