影／把總統當成台南市長 他揭賴清德黑歷史：牛牽到北京還是牛

詹江村指出，牛牽到北京還是牛，賴清德把總統當成台南市長。

賴總統發表新年談話，批評在野黨明知彈劾案根本無法在立法院都通過，還在浪費時間，呼籲藍白應該做「正事」。國民黨桃園市議員詹江村翻出賴清德黑歷史，在台南市長任內不進議會遭彈劾，牛牽到北京還是牛，毀憲亂政目無法紀。

詹江村今天（2日）接受中廣新聞網千秋萬事主持人王淺秋訪問，批評當時賴清德269天不進議會，寧願讓台南市預算停擺，當時登革熱疫情嚴重，死了一百多人，最後監察院要彈劾他，不得已才進入議會，現在朝野面臨僵局，又要甩鍋在野黨。

詹江村指出，牛牽到北京還是牛，一個人的個性，一輩子改不了，所以賴清德的格局就是這樣，把總統當成了台南市長，現在立法院通過的法案不公布不副署，這就叫獨裁，其他民主國家有這樣嗎？

詹江村也爆料，賴清德個性非常固執，其實小英的人，都對他非常不滿，民進黨檯面上雖然團結，但檯面下山雨欲來。