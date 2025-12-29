影/把街頭當畫布！北市41歲男亂塗鴉被抓 最高罰6000

文山第二分局接獲里長、民眾反映，轄內部分號誌桿、公車站牌及公共設施遭人以麥克筆塗寫不明字樣，影響市容觀瞻。警方隨即派員調查，迅速掌握41歲林姓男子所為，移請台北市政府環境保護局辦理後續處理。

文山區合法塗鴉處。（圖／台北市政府）

其中居住於文山區41歲林姓民眾數次利用夜間、凌晨進行塗鴉行為，曾引起社群平台討論。文山第二分局表示，警方將加強相關輔導約制。

非法塗鴉可依《廢棄物清理法》第27條第2款規定，最高罰6000元。（圖／警方提供）

文山第二分局指出，文山區向來人文薈萃，鼓勵多元文化、思想與藝術自由展現，惟未經相關單位許可，任意於公共設施或場所塗鴉，仍屬違法行為。依《廢棄物清理法》第27條第2款規定，污染地面、牆壁、電桿及其他土地定著物之行為，除責令行為人清除外，並依同法第50條處新台幣1200元以上、6000元以下罰鍰。

廣告 廣告

41歲林男在柱子亂畫。（圖／警方提供）

另《社會秩序維護法》第90條亦有相關規定，可裁處3000元以下罰鍰。如塗寫內容涉及不實言論、恐嚇等情事，或於私人場所為之，尚可能觸犯刑法之妨害名譽、恐嚇、毀損等罪名。

文山第二分局表示，任意塗鴉不僅影響市容與公共設施整潔，亦會破壞環境。台北市政府目前已規劃河濱公園8處合法塗鴉區，其中2處分別位於文山區溪洲河濱公園(由景美2號疏散門進入)及景美河濱公園北新橋下(鳴遠橋)涵洞牆面，提供民眾合法創作空間。

警方呼籲，喜歡創作、表現自我的市民可多加利用合法塗鴉區。民眾如發現非法塗鴉情形，請即撥打台北市民當家熱線1999檢舉，共同維護良好市容環境。

延伸閱讀

避免懷孕成威脅籌碼 衛福部修法：墮胎免配偶同意

影/狂！夜市套圈圈驚見「台積電100股」 網喊：押身家也要拼

「吃油就脹氣」恐是脂肪肝警訊 醫揭膽汁酸失衡關鍵