影/抓交替？國道「雙屍掛車頭」隔日「大車方向盤鎖死翻覆」

嘉義國道3號竹崎路段連日發生嚴重事故，在「雙屍掛車頭」慘烈死亡車禍的隔天，同路段竟發生混凝土預拌車經過時，方向盤突然鎖死整輛車翻覆的嚴重意外，詭異巧合引發當地居民不安與「抓交替」的猜測。

雙屍掛車頭的慘狀。（圖／中天新聞）

回顧7日上午發生在南向291.3K的這起慘烈死亡車禍，10點20分時，31歲盧姓男子開著小貨車載著菲律賓籍同事南下時，不慎追撞前方大貨車，猛烈的衝擊力道讓整個車頭全毀變形，擋風玻璃全碎，2人半個身軀都被拋出車外「掛」在車頭，驚悚畫面讓趕來的警消背脊一陣涼，2人被送醫搶救後仍宣告不治。

慘劇發生隔天，同路段發生大車方向盤鎖死翻覆的事故。（圖／中天新聞）

但事發後隔天上午11點左右，47歲黃姓男子駕駛混凝土預拌車行經同一路段北向291.7公里處，車輛竟然失控翻覆，所幸黃男僅受輕傷，但他的供詞卻讓人不寒而慄，黃男表示當下開車行經時，方向盤突然整個鎖死，完全無法控制才會翻車，而當他得知前1天在同路段有發生死亡車禍時，也感到毛骨悚然，當地居民也開始瘋傳是否為車禍亡靈在「抓交替」。

慘劇發生隔天，同路段發生大車方向盤鎖死翻覆的事故。（圖／中天新聞）

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

