影／抓到了！桃園男警局前「揮刀」 稱行車糾紛

警方包圍揮刀男子車輛。（圖／東森新聞）





日前台北發生張文隨機攻擊事件後，社會氣氛緊繃，昨（22日）桃園發生一起「路上有人持刀」的畫面，地點就在桃園分局附近，讓路過民眾相當恐懼，警方立即出動，將他移送偵辦。

有民眾在社群平台Threads發文表示，昨日下午約2點左右，在桃園區永安路一帶，目擊一名男子手持長刀，疑似一邊揮舞，大剌剌走在馬路上，路上車輛紛紛向另一側遠離。原PO直言，「這個時間點看到拿刀的真的很恐怖」。

男子揮舞木刀。（圖／東森新聞）

不滿被叭 男子怒持刀理論

據了解，該名男子當時因行車糾紛不滿被按喇叭，且遭對方出言辱罵，一時情緒失控下車理論，並拿出隨身攜帶的木刀揮舞，導致路過民眾誤以為是持刀攻擊事件。

桃園分局獲報後，立即出動快打部隊趕赴現場，將男子車輛包圍並控制其行動。男子辯稱手中物品為甩棍，並否認持刀，但警方確認實際為木刀，全案仍依法移送偵辦。

對於各地頻傳模仿攻擊，法務部表示，檢警調及相關單位將強化偵辦，嚴防模仿攻擊擴散，確保社會安全。在防堵網路模仿與恐嚇言行方面，也會即時介入調查。呼籲民眾勿知法犯法。

