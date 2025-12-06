影／抓到了！連6女遭襲臀 中山男狼狽壓制在地畫面曝

台北中山區，有6人指控，過馬路時遭到男子襲臀。（圖／東森新聞）





繁華的台北中山區，發生性騷事件，有人指控，過馬路時遭到男子襲臀，一旁朋友趕緊大聲喝止並攔下他，沒想到卻有多達6位女子，都指認遭到他伸手騷擾，當下男子甚至一度想跑，但一旁有正義哥，見義勇為，將人壓制。

當事民眾：「不要走，抓住他，報警。」

穿卡其色外套的男子，正要走進捷運站，卻當場被攔下，見到他還想趁機開溜，一旁光頭正義哥，將他扯下樓梯。

當事民眾：「因為剛剛過馬路的時候很擠，所以他一路上就摸了好幾個女生。」不過面對員警詢問，男子卻一副事不關己模樣，甚至還挑釁擺了擺手。

民眾：「逮捕回去，做完(筆錄)你們再來我們這邊。」事發就在12/5晚間，繁華的台北中山區，民眾發文控訴，說自己朋友在過馬路時，遭到男子襲臀騷擾，當場大聲喝止，隨後更有多達6位女子，在現場指認男子騷擾行為。

這回男子在人來人往鬧區，趁人不備下手，好在路過民眾，見義勇為幫忙壓制，及時阻止類似事件再度發生。

東森新聞關心您

尊重身體自主權！請撥打113、110

