影/抓到！彰化「高速輾死女騎士」肇逃男落網

最新消息，彰化縣員林市昨（18日）下午發生死亡車禍，有輛白色轎車輾過一位等紅燈的女騎士後竟然肇逃，整起車禍釀成該名女騎士慘死，另有2名女機車騎士也受傷，嫌犯在今天下午落網。

撞擊瞬間。 （圖／翻攝畫面）

回顧整起發生在員鹿路與新義街交叉口的死亡車禍，昨天下午1點，64歲高姓女騎士當時停下等紅燈，慘遭白色轎車從後方高速撞、輾過去，當場倒地不起。

白色轎車輾過高女後逃逸。 （圖／翻攝畫面）

彰化消防局獲報後派遣第二大隊人車前往救援，抵達檢傷高女已無呼吸心跳，緊急施以心肺復甦術及電擊，送員林基督教醫院救治但仍因傷重宣告不治，事發瞬間的監視器畫面也曝光，只見該輛白色轎車幾乎沒煞車，突然失控往前狂撞，輾過高女後繼續往前衝走，完全沒有停下查看，畫面怵目驚心。

整起事故除了高女，還造成一旁張姓女騎士跟後座的72歲蕭姓母親遭波及，跟另一名46歲張姓女騎士都受到手腳擦挫傷，緊急被送醫後所幸沒有大礙，合計這起慘劇共釀成1死3傷。

警方以車追人先找到車輛所有人，他表示昨天是把車借給朋友使用，而警方也找到該輛肇事車，已經被棄置在山區的產業道路，不過法網恢恢，嫌犯在今天下午已經落網，目前帶回偵訊中。

