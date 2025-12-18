影／投入公職逾30年 柯呈枋自評具備縣政「即戰力」

▲投入公職逾30年，柯呈枋自評具備縣政「即戰力」。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】民進黨彰化縣長類初選民調由立委陳素月勝出，選戰版圖逐漸明朗。國民黨彰化縣長參選人柯呈枋表示，對手確定後，選戰方向更加清楚，國民黨此刻更應加快整隊腳步，以團結為基礎，提出具體可行的施政論述迎戰。

柯呈枋指出，從民進黨內部釋出的相關民調數據來看，所設定的主要對手支持度多在三成左右，另有相當比例選民仍處於不表態狀態，顯示整體選情尚未定型。他認為，民調具有參考價值，但與基層實際接觸到的民意感受仍可能存在落差，最終勝負關鍵，仍在於候選人能否提出具體、可執行的治理藍圖，回應縣民期待。

談及自身條件，柯呈枋綜合表示，自己投入公共服務已超過三十年，歷練橫跨行政與立法體系，從地方基層公務員、地方首長到立法委員，完整走過制度運作的每一個關鍵位置。無論在中央或地方、政策制定或行政執行層面，他都曾在第一線實際參與，具備推動縣政所需的「即戰力」。

柯呈枋進一步指出，自己不僅熟悉縣府運作，更了解中央政策如何有效轉化為地方可用的資源。三十年的行政與立法實務歷練，讓他更懂得如何領導公務體系、整合跨局處資源，避免政策空轉，真正提升行政效率。「我有信心，縣政可以無縫接軌，第一天就能上線，」柯呈枋說。

他也指出，彰化當前正面臨產業升級、交通建設、長照體系與人口結構轉變等多重挑戰，需要的是一位能迅速進入狀況、熟悉行政體系的縣長，才能在既有基礎上穩健推動縣政，延續美好彰化的發展方向。

柯呈枋強調，未來將持續走入基層，透過大型集會，凝聚支持力量，讓選民清楚看見誰最有能力帶領縣政穩健前進，並以實際行動爭取更多中間與未表態選民的認同。