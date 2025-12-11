影/投入逾億元推垃圾打包計畫！台中環保局已處理千噸垃圾

台中市環保局於12月11日宣布啟動「一般廢棄物分選打包計畫」，該計畫旨在優先清理大里掩埋場長期裸露的垃圾。根據環保局的報告，截至12月7日，已處理1439公噸垃圾，並成功產出1149顆打包物，顯著改善掩埋場的環境與衛生條件。

台中市環保局於12月11日宣布啟動「一般廢棄物分選打包計畫」，該計畫旨在優先清理大里掩埋場長期裸露的垃圾。（圖／台中市政府提供）

環保局表示，該計畫自11月27日試運行以來，運作順利。計畫中投入逾新台幣1億元，針對大里掩埋場的垃圾進行初步破碎、分選可回收物，並剔除不可燃物質，最終以壓縮方式進行打包。這不僅有效降低了廢棄物的體積，還減少了垃圾散味及飛散對環境的影響。

考量到文山焚化廠即將進行汰舊換新工程，環保局指出，現階段將先完成垃圾的分選與打包，待焚化設施恢復後，將依計畫陸續將打包物送入焚化廠處理。這一措施不僅提升了廢棄物管理的彈性，還強化了市府的垃圾處理能力，確保環境衛生不受影響。

